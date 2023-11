Slavia Praga 2-0 Roma, i giallorossi pensano al Derby: Jurecka e Masopust condannano Mou

Sconfitta pesante per la Roma che perde il primato del gruppo G. Le reti di Jurecka e Masopust nella ripresa condannano Mourinho e regalano allo Slavia Praga il primato del girone. Ora il Derby.

Primo Tempo

Partenza veemente dello Slavia Praga che attacca la porta della Roma senza mai però creare particolari patemi all’estremo difensore giallorosso. Il primo tiro dello Slavia arriva al minuto 11 con Jurecka, che ha una buona occasione all’interno dell’area ma non mette abbastanza forza nella conclusione che si spegne tra le braccia di Svilar. Al 26′ clamorosa occasione per lo Slavia Praga che va vicina al vantaggio con Chytil, bravo controllare un pallone in area e a crearsi lo spazio per tirare, la palla però sorvola la traversa. Il primo tempo si chiude senza particolari sussulti tra le due squadre, Slavia Praga-Roma 0-0.

Secondo Tempo

Pronti via e lo Slavia trova il meritato vantaggio con Jurecka al 49′, bravo a farsi trovare pronto nell’area piccola e mettere in rete il passaggio vincente di Chytil. Lo Slavia va al passo del raddoppio con Provod, che al 66′ entra in area e solo contro svilar tenta un diagonale vincente che il portiere giallorosso devia miracolosamente in angolo. Al 73′ lo Slavia Praga trova il 2-0 con Masopust, che da azione d’angolo riceve palla dai 20 metri e spara un destro imprendibile per Svilar. Al 96′ Van Buren ha l’occasione per chiudere i conti ma sbaglia clamorosamente a tu per tu con Svilar. Dopo 7 minuti di recupero il direttore di gara sancisce la fine del match. Slavia Praga batte Roma 2-0.

Le Pagelle

Svilar 5,5: non perfetto sulla respinta corta che termina tra i piedi di Jurecka, rapido a ribadire in rete l’assist di Chytil. Miracoloso sul diagonale di Provod. Non può nulla sul destro di Masopust.

Mancini 5: tenta di eludere la pressione degli avversari tentando giocate individuali che non hanno buon esito, serata no.

Llorente 5: non una serata felice per lo spagnolo che soffre l’aggressività della squadra ceca e commette qualche errore di troppo in fase di costruzione.

R.Sanches (dal 77′) 5: Mourinho lo risparmia per il derby. Fa poco per rendersi incisivo.

N’Dicka 5: appare disorientato e non in partita, sbaglia appoggi semplici che diventano azioni pericolose per gli avversari e rischiano di far tracollare la squadra giallorossa.

Celik 5: sbanda sulla sinistra. L’aggressività dello Slavia lo manda fuori giri mettendo in apprensione i compagni di reparto.

Bove 6: il giovane centrocampista è l’unico a mettere in campo l’atteggiamento giusto, almeno quello gli vale la sufficienza.

Paredes 5,5: non trova sbocchi da cui far defluire le azioni giallorosse, non è nemmeno preciso come al solito nei passaggi.

Joao Costa (dal 83′): S.V.

Aouar 5: soffre la fisicità del centrocampo avversario e non trova mai uno spunto degno delle sue caratteristiche.

Cristante (dal 45′) 5: entra per dare la scossa ma soccombe insieme ai compagni.

El Shaarawy 5: adattato come esterno tutta fascia finisce per essere il perno debole dello scacchiere giallorosso. Foti lo sostituisce anzi tempo.

Karsdorp (dal 45) 5: come El Shaarawy, non sfonda sulla destra e non da il supporto sperato a gara un corso.

Lukaku 5,5: sgomita e lotta per trovare lo spazio per la conclusione ma è costantemente triplicato dalla difesa dello Slavia.

Belotti 5: ha poche chance per poter fare male, non concretizza neanche quelle.

Dybala (dal 68′) 5,5: anche lui si danna l’anima per rendersi pericoloso ma la serata non prevede colpi di scena

All. Foti 5: la Roma non entra mai in partita ed il merito è anche dell’aggressività messa in campo dallo Slavia Praga. La testa dei calciatori è già al Derby di domenica.

Foto: AS Roma Facebook