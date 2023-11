Lazio 1-0 Feyenoord, Immobile fa 200 e regala tre punti d’oro ai biancocelesti: Sarri vede gli ottavi

La Lazio batte il Feyenoord soffrendo e non poco durante la gara. Decisivo il gol numero 200 di Ciro Immobile con la maglia biancoceleste che regala tre punti importantissimi alla squadra di Sarri.

Primo Tempo

Parte forte la Lazio che assedia il Feyenoord nella propria area creando pericoli alla porta avversaria. Al 15′ un brutto colpo mette ko Nieuwkoop che esce dal campo con un profondo taglio sul viso. Al 30′ il Feyenoord va vicino al gol con Gimenez che solo davanti a Provedel prova il tiro ma trova il miracolo del portiere biancoceleste. Ancora pericoloso il Feyenoord con Paixao, bravo a crearsi l’azione dalla destra e a rientrare sul destro, provando il tiro sul primo palo, palla fuori di un soffio. Proprio allo scadere del primo tempo la Lazio trova il vantaggio con Ciro Immobile, che a tu per tu con il portiere avversario lo salta e mette in rete a porta sguarnita, 200esimo gol con la maglia della Lazio per il capitano biancoceleste. Dopo 4 minuti di recupero Marciniak manda le squadre negli spogliatoi, Lazio-Feyenoord 1-0.

Secondo Tempo

Inizia la ripresa con il Feyenoord più aggressivo costretto a rimontare la situazione di svantaggio. Al 50′ il primo cambio per la Lazio: esce Kamada ed entra Guendouzi. Al 67′ il Feyenoord va vicino al pareggio ancora con Gimenez che di testa sfiora il palo difeso da Provedel. La Lazio difende il vantaggio con gli olandesi alla ricerca disperata di un’opportunità da rete. Al 85′ problemi per Luis Alberto che chiede il cambio ma la Lazio non può più effettuarne. Dopo 6 minuti di recupero Marciniak chiude definitivamente i giochi, Lazio batte Feyenoord 1-0.

Le Pagelle

Provedel 7: dopo una mezz’ora passata inerme nel freddo dell’Olimpico, compie un’autentico miracolo su Gimenez lanciato a rete. Sempre sul pezzo.

Lazzari 6,5: costretto a sostituire Marusic, non sfigura in fase di ripiegamento. Il suo dinamismo mette in difficoltà la catena di sinistra degli olandesi.

Romagnoli 6,5: Gimenez è un osso duro ma il centrale di Anzio lo limita nel possibile. Sull’unica disattenzione lo salva il provvidenziale Provedel.

Patric 7: l’amore per quella maglia ne esalta le gesta ogni qualvolta scende in campo. Da clonare

Hysaj 6,5: buona prova quella del terzino biancoceleste che gestisce bene le ripartenze di Geertruda e quando può si sgancia in sovrapposizione.

Pellegrini (dal 73′) 6: tiene bene il campo chiudendo le porte alle avanzate degli olandesi

Vecino 6,5: lo spessore internazionale lo mostra nella gestione dei palloni che passano dalle sue parti. Sarri ci ha visto lungo.

Rovella (dal 73′) 6: si schiera davanti alla difesa e tiene in piedi lo scudo anteposto da Vecino.

Luis Alberto 6,5: non la sua miglior partita ma è encomiabile nel restare in campo a combattere insieme ai compagni nonostante le noie muscolari.

Kamada 6: torna dal primo minuto mettendo ordine e disciplina all’interno del centrocampo biancoceleste

Guendouzi (dal 50′) 7: quando c’è da fare la guerra Sarri non lo risparmia mai. E lui ringrazia.

Felipe Anderson 7: si illumina nel momento peggiore per la Lazio. Immobile gli detta una linea di passaggio immaginaria, Felipe la traccia con una passaggio che sembra un opera d’arte.

Zaccagni 6,5: dopo appena 40 secondi mette subito le cose in chiaro facendo ammonire lo sfortunato Nieuwkoop. Esce non al meglio per il più esperto Pedro.

Pedro (dal 65′): S.V.

Immobile 8: il movimento sul gol del vantaggio è da mostrare nelle scuole calcio. Torna al gol su azione e trova la rete numero 200 in biancoceleste. Leggendario.

Castellanos (dal 65′) 6,5: entra più per difendere il risultato che per creare occasioni da rete.

All. Sarri 7: alla vigilia aveva chiesto una reazione d’orgoglio. La Lazio entra in campo con un’altro piglio e porta a casa 3 punti decisivi per la qualificazione.

