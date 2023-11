Lazio 0-0 Roma, all’Olimpico vince la noia: pareggio inutile per Mou e Sarri

all’Olimpico finisce in parità un derby senza particolari emozioni. Meglio la Lazio nel primo tempo che va vicina al gol Luis Alberto che prende il palo dalla lunga distanza ma le azioni pericolose finiscono li. Sarri e Mourinho rallentano la rincorsa al treno Champions.

Primo Tempo

Inizia il Derby, la Roma parte aggressiva con un pressing alto che porta la Lazio a giocare il pallone nella propria metà campo. La prima occasione la trovano i giallorossi, prima con Karsdorp che trova il miracolo di Provedel e sulla ribattuta Cristante la mette dentro ma il VAR annulla per fuorigioco dello stesso centrocampista. Al 24′ pericolosissima la Lazio con Luis Alberto che con un destro di prima intenzione dai 20 metri colpisce il palo. Ancora Lazio vicina al vantaggio con Romagnoli che di testa, da centro area, trova il miracolo di Rui Patricio. Clamorosa occasione sciupata da Luis Alberto al 43′, tutto solo in area riceve un appoggio comodo da Guendouzi ma spara alto da ottima posizione. Al 45′ Massa chiude la prima frazione di gioco. Lazio-Roma 0-0.

Secondo Tempo

Inizia il secondo tempo con la Roma aggressiva come nella prima frazione. Passano via i primi 20 minuti della ripresa senza particolari emozioni. La prima emozione della seconda metà di gara arriva al 71′ con un destro di Vecino controllato da Rui Patricio. Dopo 3 minuti di recupero Massa chiude una partita in cui viene la noia. Lazio-Roma 0-0

Le Pagelle

LAZIO

Provedel 6 : il miracolo su Karsdorp tiene in piedi la Lazio che trova le giocate migliori dopo un inizio balbettante.

Marusic 5,5 : torna dal primo dopo l’infortunio subito contro la Fiorentina. Limita le folate offensive dedicandosi a marcare Karsdorp.

Hysaj (dal 81′) : S.V.

Patric 6,5 : la grinta che mette su ogni situazione e pallone giocato è da esempio per i compagni di squadra.

Romagnoli 6,5 : prestazione solida del centrale biancoceleste che regge bene l’urto Lukaku limitandone le azioni d’attacco.

Lazzari 6 : si lancia in più occasioni sulla fascia provando a spaccare in due la difesa giallorossa, non riesce nell’impresa.

Guendouzi 7 : il migliore in campo dei biancocelesti, è ovunque: pressa per tre, gestisce bene le giocate e si inserisce con i tempi giusti.

Cataldi 6 : dall’inizio quasi a sorpresa, da un contributo importante al centrocampo biancoceleste abbinando solidità e quantità.

Vecino (dal 64′) S.V. : entra giusto il tempo di provare il primo tiro in porta della gara nella ripresa. Esce per infortunio dopo 10 minuti.

Rovella (dal 74′) 6 : entra con il piglio giusto facendo girare palla in modo pulito.

Luis Alberto 6,5 : trova un palo clamoroso con una magia delle sue. Solita prova sublime palla al piede.

Felipe Anderson 5 : il brasiliano non entra mai in partita, sbaglia tutto quello che è possibile sbagliare e non da apporti concreti in fase avanzata.

Kamada (dal 81′) : S.V.

Immobile 6 : lotta e sgomita con chiunque passi dalle sue parti. L’impegno c’è, mancano le occasioni.

Pedro 5,5 : partita nervosa quella dello spagnolo che viene costantemente raddoppiato dagli avversari e non trova mai un’azione degna di nota.

Isaksen (dal 64′) 5,5: non da mai la sensazione di essere pericoloso.

All. Sarri 6 : la sua squadra ci prova rendendosi pericolosa ma alla fine si accontenta di un pareggio che frena la rincorsa al treno Champions.

ROMA

Rui Patricio 6 : il palo lo salva dalla stoccata di Luis Alberto, fa il miracolo su Romagnoli tendendo un piedi la Roma.

N’Dicka 5,5 : ammonito anche lui per un fallo su Anderson lanciato in avanti. Per sua fortuna il brasiliano non è in serata e ne legge bene le intenzioni.

Llorente 6 : Immobile è un osso duro ma il difensore spagnolo lo limita non dandogli mai spunti interessanti.

Mancini 5,5 : pronti via si fa ammonire su Immobile lanciato in avanti. Gara nervosa la sua ma comunque regge bene l’urto degli attaccanti avversari.

Karsdorp 6 : le occasioni migliori del primo tempo passano dai suoi piedi. Il miracolo di Provedel gli nega la gioia del gol.

Celik (dal 85′) : S.V.

Paredes 6,5 : fa buon filtro a centrocampo anticipando le intenzioni degli avversari.

Cristante 6 : tanta grinta ma poche idee utili. Si battibecca con Pedro da inizio partita.

Bove 5,5 : mette tanto cuore ma le gambe non hanno la stessa intensità nelle giocate.

Renato Sanches (dal 81′) : S.V.

Spinazzola 6,5 : il duello in velocità con Lazzari è da straccio di patente. Mette palloni interessati in area che non trovano fortuna.

Dybala 5,5 : partita opaca la sua, alterna giocate interessanti ad appoggi sbagliati. Non in serata

Azmoun (dal 81′) : S.V.

Lukaku 5,5 : trova di fronte un muro impenetrabile che non gli permette di rendersi pericoloso.

All. Mourinho 6 : ottiene un pareggio che non serve alle sorti della classifica ma almeno stoppa la serie di Derby persi.

Foto: AS Roma Facebook