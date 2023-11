Inter 2-0 Frosinone: il Frosinone cade al Meazza contro la capolista. Dimarco e Calhanoglu battono Di Francesco

Il Frosinone esce sconfitto dal Meazza nonostante il grande impegno messo in campo. La capolista Inter fa valere la legge del più forte e si impone 2 a 0.

Un buon Frosinone cerca di arginare le folate della capolista, ma deve soccombere nonostante una discreta prestazione. Al Meazza si impone la legge del più forte

Primo Tempo;

Predominio Inter, come era prevedibile, ma il Frosinone non sta certo a guardare. Dopo un paio di folate neroazzurre sono gli ospiti a farsi vedere dalle parti di Sommer con un tiro di Mazzitelli alto sulla traversa.

Al 15′ è Thuram ad impensierire Turati che mette in angolo un tiro insidioso e si ripete al 19′ con un miracolo su tiro di Lautaro Martinez. Tegola per il Frosinone al 34′, capitan Mazzitelli è costretto al lasciare il campo per infortunio, al suo posto Brescianini.

L’Inter continua a macinare gioco e giunge al vantaggio con Dimarco che al 43′ scaglia una potente conclusione sotto la traversa.

Dopo due minuti di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi.

Secondo Tempo;

Pronti via e calcio di rigore per l’Inter per un fallo in area di Monterisi. Sul dischetto va Calhanoglu che batte Turati, 2 a 0.

Gialloblu in difficoltà che rischiano la goleada. Di Francesco corre ai ripari, fuori Cuni e Lirola, dentro Cheddira e Ibrahimovic al minuto 55. Inter però che insiste e si rende pericolosa in area avversaria con un Dimarco molto ispirato.

Frosinone pericoloso con Marchizza che chiama al grande intervento Sommer al 63′, ma un minuto dopo ancora Dimarco sugli scudi che serve Barella, che da fuori area manda a lato.

Cambia anche l’Inter, dopo De Vrij, entrano anche Arnautovic e Frattesi. Giallo meritato a Brescianini al 71′. Vicino al gol il Frosinone al 73′ con Ibrahimovic che mette esalta le qualità del numero uno nerazzurro.

L’Inter non molla e continua ad attaccare creando altre situazioni potenzialmente pericolose con Lautaro al 83′ e al 86′ che, per fortuna del Frosinone, non si concretizzano. Oyono si invola al minuto 87 ma la difesa avversaria lo ferma bene.

Nei 4′ di recupero concessi dal Direttore di Gara ci sono un paio di occasioni per l’Inter firmate entrambe da Lautaro Martinez che non portano al gol. Finisce 2 a 0 per i padroni di casa.

Pagelle;

Turati (6,5) Autore di belle parate ma non può nulla sulle reti degli avversari.

Monterisi (5,5) Bene fino al fallo di rigore che costa il raddoppio dei padroni di casa, poi si perde.

Okoli (6) Molto attento anche se il centrocampo non filtra come dovrebbe. Buona partita.

Marchizza (6) Sulle fasce l’Inter vola e difendere è difficile. Ci prova con un bel tiro che meritava miglior fortuna.

Oyono (6) Diligente anche contro un Dimarco in grande spolvero. Si propone in avanti in diverse occasioni.

Mazzitelli (6) Buona gara ma è costretto a lasciare il campo alla mezz’ora per infortunio.

Barrenechea (6) Solito lavoro di cucitura a centrocampo. Detta i tempi e cerca di fare il possibile.

Lirola (6) Tenta di proporsi e di difendere, ma dietro il Frosinone subisce troppo.

Reinier (5,5) Imbrigliato dal centrocampo avversario non incide più di tanto nel match.

Soulè (6) Bene nel primo tempo, sparisce un pò nella ripresa.

Cuni (5,5) Troppo isolato là davanti. Fa quel che può ma non incide per la buona difesa dell’Inter.

Brescianini (6) Cerca di arginare ovunque ma subisce la forza degli avversari.

Cheddira (6,5) Grande movimento in avanti che mette in allarme i difensori nerazzurri. Bell’ingresso in campo.

Ibrahimovic (6) Entra bene e impegna severamente Sommer. Poteva essere il gol che avrebbe riaperto la gara.

Caso (S.V.)

All. Di Francesco (6) Nel complesso mette in campo una buona formazione e azzecca i cambi. Peccato per la sostituzione forzata di Mazzitelli che è sicuramente un giocatore di ottimo livello.