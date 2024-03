Si mette male per i biancocelesti, Cioffi ha la meglio: Lazio 1-2 Udinese

Era una gara fondamentale per Sarri, stasera assente per squalifica, ma ancora una volta i biancocelesti hanno deluso il proprio pubblico

Partita cruciale quella tra Lazio e Udinese per Maurizio Sarri e i suoi ragazzi. I capitolini infatti stasera avevano l’occasione di mangiare punti a tutte le sue concorrenti, dopo i pareggi di Fiorentina, Roma, Atalanta e la sconfitta del Bologna. L’Udinese dal suo canto aveva lo spettro della zona retrocessione attaccato alle spalle, con un solo punto a separarla dal Frosinone, terzultimo. Era una gara fondamentale per Sarri, stasera assente per squalifica, ma ancora una volta i biancocelesti hanno deluso il proprio pubblico.

Primo Tempo

La gara si accende immediatamente, quando la Lazio si rende pericolosa con Mattia Zaccagni che al 4′ lascia partire un tiro velenoso che sfortunatamente si stampa sul palo. I padroni di casa fanno subito capire le proprie intenzioni e non lasciano giocare i bianconeri, di fatto la Lazio ha il pallino del gioco e rimane sempre nella metà campo friulana. Luis Alberto e Zaccagni illuminano l’attacco, tuttavia i biancocelsti non riescono a concretizzare le tante azioni create. Al 30′ è ancora Zaccagni ad avere un’occasione d’oro, ma sull’assist perfetto di Felipe Anderson l’ex Verona si divora il gol da distanza ravvicinata. Dopo due minuti si sveglia l’Udinese, infatti è Lovric ad andare vicinissimo al vantaggio per i bianconeri: con un gran tiro al volo solo Provedel poteva sventare il pericolo. Al 35′ è ancora l’Udinese a rendersi pericolosa grazie a Kamara, che da distanza ravvicinata trova ancora il portiere ex Spezia a negargli la gioia del gol. La squadra di Cioffi si rende più pericolosa sul finale di primo tempo, ma nonostante le due squadre abbiano creato occasioni pericolose la prima frazione termina 0-0.

Secondo Tempo

Comincia male la seconda frazione di gioco per la Lazio. Al 2′ minuto è Lucca a punire i biancocelesti deviando un tiro sporco di Kamara. La Lazio recupera immediatamente grazie al grande spunto di Zaccagni, a seguito del quale arriva la deviazione fortuita di Giannetti, che butta la palla dentro la propria porta regalando il pari ai padroni di casa. Sugli sviluppi dell’azione successiva la squadra di Cioffi trova il gol del 2-1: Zarraga, servito bene al limite, lascia partire una rasoiata che beffa l’incolpevole Provedel. Martusciello chiama i suoi a reagire e di fatto la Lazio riprende in mano il pallino del gioco, rendendosi pericolosa in almeno due occasioni. La partita si fa sempre più nervosa e spezzettata, con una Lazio che non riesce a trovare la trama giusta per pareggiare. Mancano le idee negli uomini di Sarri e i biancocelesti cadono nuovamente, male e senza attenuanti. I fischi sono assordanti per la terza sconfitta consecutiva della Lazio.

Pagelle

Provedel 6,5

Risulta provvidenziale su almeno due occasioni dell’Udinese. Le reti subite non potevano essere evitate.

Lazzari 6

Sembra molto più lucido rispetto alle ultime uscite. Spinge bene e difende diligentemente.

Gila 6

Lo spagnolo si certifica ancora una volta uno dei migliori. Si muove con tranquillità e sicurezza.

Romagnoli 5,5

L’ex Milan si comporta bene ma a volte è macchinoso nell’impostazione della manovra. Sul gol di Lucca ha qualche responsabilità.

Hysaj 6

Buona prova quella del terzino albanese. Non si limita a contenere, ma quando ne ha l’occasione offende in maniera pericolosa. Nel secondo tempo si spegne.

Vecino 5,5

L’ex Inter non convince e sembra a corto di fiato. Tra tutti è quello che esce peggio a livello di prestazione. Cerca di rendersi pericolo nel secondo tempo ma senza successo.

Cataldi 6

Stasera aveva il compito di guidare il centrocampo biancoceleste. Si è comportato bene e non ha perso la concentrazione. Viene sostituito da Kamada.

Luis Alberto 6

Voto forse troppo stretto per lo spagnolo. Ha illuminato la gara con numeri d’alta scuola nel primo tempo. Male nel secondo.

Felipe Anderson 6,5

Il brasiliano ha spunti interessanti e alla mezz’ora serve un assist al bacio per Zaccagni. Si sacrifica spesso in fase difensiva.

Immobile 6

Si muove molto. Purtroppo non trova il gol su una ghiotta occasione al 35′ del primo tempo.

Zaccagni 5,5

Gioca molto bene, ma il gol mangiato alla mezz’ora pesa troppo sulle sue spalle.

SUBENTRATI

Isaksen (46′) 6

Dei subentrati è quello che si rende più pericoloso.

Castellanos 5

Non incide, come sempre ultimamente.

Pedro 5

Il suo ingresso non produce l’effetto desiderato.

Kamada 5,5

Il giapponese continua a deludere.