La Lazio riparte dal Taty: la doppietta Castellanos stende il Frosinone: 2-3 allo Stirpe

Prova di orgoglio della Lazio che da un calcio alle critiche e batte in rimonta il Frosinone. Decisiva la rete di Zaccagni e la doppietta di Castellanos che ribaltano il vantaggio Lirola nel primo tempo. Inutile il gol di Cheddira che illude i suoi.

Primo Tempo

Parte meglio la squadra di casa che trova subito il vantaggio con Lirola al 12′ bravo a battere Mandas di testa sul cross di Zortea. La Lazio pareggia i conti al 38′ con Zaccagni, bravo a battere Turati sul primo palo su assist di Guendouzi. Dopo 3 minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre al riposo. Frosinone-Lazio 1-1.

Secondo Tempo

Lazio con più gamba alla ripresa grazie anche all’ingresso di Castellanos che al 56′ trova il sorpasso con un colpo di testa che batte Turati da centro area. Terzo gol dei biancocelesti ancora il Taty Castellanos che batte a rete dopo un tap-in sul palo. Rientrano in gara i gialloblù che trovano il gol con Cheddira, bravo nell’approfittare di una dormita della difesa capitolina e battere Mandas da azione d’angolo. L’arbitro, dopo 8 minuti di recupero chiude i giochi allo Stirpe. Frosinone-Lazio 2-3.

Le Pagelle

FROSINONE

Turati 7: evita che la Lazio dilaghi in più occasioni. Non può nulla sulle reti subite.

Lirola 6,5: Suo il gol che apre i giochi allo Stirpe con un colpo di testa da attaccante vero

Romagnoli 5,5: molta confusione lì dietro dove ogni azione d’attacco degli avversari diventa uno spauracchio.

Okoli 5: determinante la dormita sul taglio di Zaccagni che rimette la Lazio in gara dando il via alla rimonta.

Zortea 6: oltre alla spinta costante, dai suoi piedi parte il cross che manda in gol Lirola ad inizio gara.

Mazzitelli 5,5: tiene bene il campo per buona parte di primo tempo dove trascina i suoi nel tentativo di giocare alla pari contro i biancocelesti.

Barrenechea 5,5: perde molti palloni che potevano esserne importanti per i gialloblù. Prova al di sotto del suo standard.

Brescianini 6: l’unico che prova qualche sortita offensiva per riaccendere una gara sprofondata nel buio dopo la doppietta di Castellanos.

Soulé 5: non la solita spina nel fianco l’argentino protagonista di una prestazione opaca che non aiuta il Frosinone in un momento delicato.

Gelli 5: tenta di aprire varchi interessanti nella difesa capitolina senza riuscire nell’impresa.

Cheddira 6,5: il gol alla Juventus ha sbloccato il potenziale dell’attaccante che ha trovato il terzo gol nelle ultime quattro gare. Peccato risulti inutile nei termini del risultato.

All. Di Francesco 5: la classifica ora fa paura. Terzultimo posto in solitaria e 5 sconfitta nelle ultime 7. Servirà un cambio di passo per cercare di salvare il salvabile.

LAZIO

Mandas 6: in leggero ritardo sul colpo di testa di Lirola comunque ben indirizzato. Ha molto tempo per poter crescere.

Pellegrini 5: difficoltà totale in fase difensiva dove perde Lirola sul vantaggio dei gialloblù.

Casale 5: non è nelle migliori condizioni il centrale ex Verona. Disattento in alcune occasioni, una su tutte il gol di Cheddira libero di battere Mandas da centro area.

Romagnoli 5,5: contribuisce al sonno sul gol che riapre la gara dei gialloblù. Attento sulle restanti azioni offensive degli avversari.

Marusic 6: solido in fase difensiva dove non fa mancare il fisico e da sostegno importante alla coppia centrale.

Guendouzi 7: provvidenziale il recupero del francese. Mette cuore e gambe su ogni azione della Lazio trovando anche l’assist che rimette in gara i suoi.

Cataldi 6,5: gestisce il ritmo e da respiro alla manovra, soprattutto nei minuti finali dove il forcing del Frosinone ha messo a dura prova la retroguardia biancoceleste.

Luis Alberto 7: finalmente Luis. Torna a esprimersi sui suoi livelli trovando anche l’assist per la rete del sorpasso di Castellanos.

Zaccagni 7: il taglio che rimette in gara la Lazio è da fare vedere nelle scuole calcio. Ritrova il feeling con il gol dando speranze al finale di stagione dei suoi.

Felipe Anderson 6,5: buona prova di Felipe che da un contributo importante in fase di ripiegamento quando c’è da soffrire.

Immobile 5,5: il nervosismo di una settimana nera lo condiziona nella gara dello Stirpe. Ci prova nel finale di primo tempo trovando Turati pronto nella risposta a tu per tu.

All. Martusciello 7: lascia la Lazio dopo una sola gara da responsabile della guida tecnica. La vittoria di Frosinone può essere un trampolino importante per il finale di stagione passando un ottimo testimone ad Igor Tudor.

