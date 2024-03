L’uragano Roma si abbatte sul Brighton: 4-0 all’Olimpico

Vittoria super dei giallorossi che schiantano la squadra di De Zerbi e mettono più di un piede ai quarti di finale di Europa League. Decisive le reti di Dybala, Lukaku, Mancini e Cristante che regalano a De Rossi un vantaggio importante in vista del ritorno.

Primo Tempo

Subito pericolosa la Roma in avvio con Lukaku che svetta di testa su un cross di Spinazzola ma trova l’ottima risposta del portiere avversario che salva in angolo. Pericoloso il Brighton al 7′ con Adingra, bravo a crearsi lo spazio per il tiro da posizione defilata, ma il palo gli nega la gioia del gol. Vantaggio Roma al 12′ con Dybala che servito magistralmente da Paredes salta Steele a tu per tu e mette in rete a porta vuota. Ancora Brighton vicino al gol al 24′ con Welbeck, bravo a schiacciare di testa da centro area ma Svilar è attento e respinge. Raddoppio Roma al 42′ con Lukaku che approfitta di un errore del centrale inglese e batte Steele sul primo palo. Dopo 3 minuti di recupero il direttore di gara chiude la prima frazione di gioco, Roma-Brighton 2-0.

Secondo Tempo

Inizia la ripresa e la Roma va vicina al terzo gol con Lukaku, che di testa impegna Steele da centro area, ma il portiere salva in angolo. Terzo gol che arriva al 64′ con Mancini: il centrale giallorosso sbuca sul secondo palo da azione d’angolo e in spaccata batte Steele in controtempo. 4-0 della Roma al 68′ con Cristante: fa tutto Celik sulla sinistra che inizia l’azione e cuce il cross per il centrocampista che di testa fa poker. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro chiude i giochi all’Olimpico, Roma batte Brighton 4-0.

Le Pagelle

Svilar 7: mette più di una firma sullo “zero” in reti subite. Salva su Welbeck in due occasioni evitando al Brighton di rientrare in gara.

Celik 7: dai suoi piedi parte l’azione del 4-0. Serve Cristante perfettamente a centro area dopo 50 metri di corsa permettendo ai suoi di dilagare.

Mancini 7,5: oltre alla solidità difensiva, stasera mette anche la firma in attacco con un gol da opportunista che è anche il suo primo in Europa League.

N’Dicka 7: un muro al centro della difesa. Il ritorno dalla coppa d’Africa è stato manna dal cielo per De Rossi che può dormire sonni tranquilli.

Spinazzola 7: torna indomabile per una notte. Mette cross a ripetizione sul ‘testone’ di Lukaku che non trova la via del gol per centimetri.

Pellegrini 6,5: non entra sul tabellino della serata ma comunque non fa mancare la sua qualità, determinante nello sviluppo della fase offensiva giallorossa.

Paredes 7,5: illumina l’Olimpico con due traccianti che spaccano in due la difesa avversaria e permettono a Dybala prima e Lukaku poi di segnare.

Cristante 7: mette anche lui il timbro sulla gara impreziosendo una prestazione di sacrificio tattico e grande qualità d’inserimento.

El Shaarawy 6,5: incide sulla sinistra mettendo in apprensione la retroguardia di De Zerbi in più di un occasione. Gli manca solo il gol.

Dybala 7: apre le danze all’Olimpico con uno scatto alla ‘Pato’ letto da Paredes. Talento ritrovato.

Lukaku 7,5: ‘Big Rom’ torna attaccante dominante. Segna il 2-0 e va vicino al gol in altre 3 occasioni nitide. Spauracchio per le difese avversarie.

All. De Rossi 8: cosa abbia detto ai giocatori al suo arrivo non è dato saperlo, cosa stia facendo sul campo è sotto gli occhi di tutti. Ha strappato il potenziale tecnico di una squadra che gira a meraviglia ed ora sognare è lecito.

Foto: A.S. Roma Facebook