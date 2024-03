Krstovic regala il pareggio al Lecce, Cheddira non basta a Di Francesco: termina 1-1 la sfida dello Stirpe

Sul terreno di gioco dello Stirpe, il Frosinone ha dato prova di una determinazione inarrestabile nella gara contro il Lecce, uno scontro vitale per la salvezza.

Primo tempo

Il fischio iniziale del signor Guida ha dato il via a una partita vibrante, con i giocatori che si sono subito lanciati in azioni offensive e difensive. Tuttavia, il primo squillo del fischietto ha risuonato per un’azione sfortunata per il Frosinone, con il mister Di Francesco che ha ricevuto un’ammonizione per le sue proteste accese nei confronti dell’arbitro dopo un fallo su Harroui. Questo evento ha evidenziato la tensione palpabile in campo, con entrambe le squadre consapevoli dell’importanza cruciale della posta in palio. Il 14° minuto ha visto un grande intervento di Cerofolini, il portiere del Frosinone, che ha dato prova delle sue abilità parando un tiro a colpo sicuro di Banda, diretto sotto la traversa. È stata una partita bella e intensa, combattuta con determinazione da entrambe le squadre che si sono schierate bene in campo, mostrando un equilibrio notevole. Al 32° minuto, Valeri ha tentato un tiro che ha preso una traiettoria strana, finendo fuori bersaglio. Ma è stata una bella parata di Falcone al 37° minuto a segnare l’azione, bloccando un potente tiro di Reinier dopo un’ottima azione. Anche Soulè ha cercato la rete al 42° minuto, ma senza grandi risultati. Il 45° minuto ha visto un altro cartellino giallo, questa volta per Reinier, per un fallo commesso a centrocampo. Tuttavia, è stato il Frosinone a ottenere il primo gol della partita al 46° minuto, con Cheddira che ha superato l’estremo difensore leccese con un tiro preciso a distanza ravvicinata, facendo esplodere la gioia tra i tifosi. Così, la prima frazione di gioco si è conclusa con il Frosinone in vantaggio per 1-0, dopo due minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

Secondo tempo

La seconda metà della partita ha ripreso con lo stesso ritmo frenetico del primo tempo. Tuttavia, al 56° minuto, il portiere del Frosinone, Cerofolini, ha compiuto un fallo in area, atterrando un avversario e concedendo così un calcio di rigore al Lecce. Rafia si è presentato sul dischetto ma il suo tiro è stato respinto dal portiere. Tuttavia, l’arbitro ha deciso di far ripetere il calcio di rigore poiché Cerofolini si è mosso in netto anticipo. Questa volta, Krstovic è stato incaricato di battere il rigore e ha pareggiato il match, portando il punteggio sul 1-1. Al 64° minuto, il Frosinone ha avuto un’occasione d’oro per tornare in vantaggio, ma il tiro di Gelli ha colpito la traversa, mancando di poco il bersaglio. Al 70° minuto, è stato Brescianini a sfiorare il gol da una buona posizione, ma il suo tentativo è stato respinto. Il momento di gioia del Frosinone è stato vanificato al 72° minuto, quando Brescianini ha segnato, ma il guardalinee ha segnalato un fuorigioco, annullando così la rete. Negli ultimi minuti della partita, il Frosinone ha messo sotto pressione il Lecce, cercando disperatamente di segnare il gol della vittoria, ma non è riuscito a scardinare la solida difesa salentina. Alla fine, la partita è terminata con un pareggio 1-1 allo Stirpe, lasciando entrambe le squadre con un punto prezioso in lotta per la salvezza.

Le pagelle

Cerofolini (5,5): Nonostante una buona prestazione complessiva, ha commesso un fallo in area che ha procurato il rigore del pareggio per il Lecce.

Zortea (6): Ha mostrato una buona prestazione, anche se ha dovuto affrontare giocatori avversari pericolosi nella sua zona.

Okoli (6,5): Dimostra una grande sicurezza in campo, dando tranquillità ai compagni di squadra.

Romagnoli (6,5): Nonostante la mancanza di punti di riferimento, ha gestito bene la difesa.

Valeri (6,5): Sta crescendo costantemente e il Frosinone beneficerà sicuramente del suo contributo.

Brescianini (6): Si è distinto per la sua instancabile dedizione, peccato per il gol annullato per fuorigioco.

Mazzitelli (6,5): Capitano coraggioso, ha combattuto con determinazione incarnando lo spirito della squadra.

Gelli (6,5): Ha dimostrato flessibilità e preziosità, rendendosi difficile da rinunciare.

Soulè (5,5): Non ha brillato come al solito, controllato bene dalla difesa avversaria.

Cheddira (7): Si è battuto con determinazione e ha ritrovato il gol dopo un lungo periodo. Ottima prestazione.

Harroui (SV): Sostituito al 6° minuto per infortunio, è stato impossibilitato a mostrare la sua prestazione.

Reinier (6): Entrato in campo con vivacità, ha contribuito positivamente alla manovra offensiva della squadra.

Barrenechea (6): Ha dato ordine a un centrocampo che sembrava stanco negli ultimi minuti.

Kaio Jorge (5,5): Ha sprecato un’occasione d’oro per segnare il gol del vantaggio a pochi minuti dalla fine.

Seck (SV): Non ha avuto abbastanza tempo in campo per essere valutato.

All. Di Francesco (6): Ha gestito la squadra in modo competente, ma non è riuscito a ottenere la vittoria desiderata.

