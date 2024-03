Beffa Lazio, Okafor lancia il Milan allo scadere: 0-1 all’Olimpico

Brutta sconfitta per i biancocelesti che cadono in casa contro un Milan cinico. La rete di Okafor nel finale di gara condanna la Lazio che sciupa nella prima frazione e perde terreno con il treno Champions.

Primo Tempo

Avvio a ritmi bassi con le due squadre che si studiano senza affondare il colpo. Prima occasione per la Lazio al 7′ con Vecino che da azione d’angolo colpisce al volo da centro area ma la palla esce di un nulla. Ancora Lazio pericolosa al 38′ con Luis Alberto che tenta la conclusione dai 20 metri ma Maignan blocca senza patemi. Pericoloso il Milan al 46′ con Pulisic che si accentra dalla destra e tenta il tiro deviato in angolo da Provedel. Dopo un minuto di recupero il direttore di gara manda le squadre al riposo. Lazio-Milan 0-0.

Secondo Tempo

Inizia la ripresa con il Milan più aggressivo che attacca in massa la porta dei biancocelesti. Al 55′ Di Bello espelle Pellegrini per doppia ammonizione dopo un fallo ingenuo del terzino biancoceleste su Pulisic. Pericoloso il Milan al 74′ con Leao che calcia a botta sicura da centro area ma trova l’eccellente risposta di Provedel. Incredibile occasione sprecata da Immobile che al 75′ ha il pallone del 1-0 ma sbaglia clamorosamente davanti a Maignan. Il vantaggio lo trovano i rossoneri con Okafor che approfitta di un errore di Provedel e batte a rete da due passi. Nei minuti di recupero espulsi anche Marusic e Guendouzi.

Le Pagelle

Provedel 5: primo tempo da spettatore assoluto. Nella ripresa è suo l’errore che mette nei piedi di Okafor il pallone della vittoria.

Pellegrini 4: ingenuità clamorosa sul fallo da doppia ammonizione. Le mani addosso a Pulisic per fermare la ripartenza del rossonero gli vale l’espulsione e mette in salita la gara dei suoi.

Romagnoli 6,5: buona la prova dell’ex capitano rossonero. Contiene senza patemi Giroud anticipandone le intenzioni e oscurandolo dalla gara.

Gila 6,5: ritorno sui livelli visti fin’ora. Gara di alto livello la sua, attento, puntuale e anche coraggioso nelle iniziative palla al piede.

Marusic 5: Leao non è in serata di grazia facilitando il compito del montenegrino. L’espulsione allo scadere chiude una prestazione nera.

Guendouzi 6,5: solita prova di spessore tattico la sua. Mette corpo e anima su ogni azione cercando anche inserimenti per provare ad incidere. Espulso nel finale dopo la reazione su Pulisic.

Vecino 7: la prima occasione da gol della gara capita sul suo ginocchio casualmente da azione d’angolo. Interpreta bene la posizione di schermo davanti alla difesa dando maggiore solidità al reparto.

Luis Alberto 6,5: prima frazione di grande sacrificio con qualche lampo di genio che non trova fortuna. Scende di rendimento con il passare del tempo.

Zaccagni 7: Asfalta letteralmente la fascia sinistra mettendo in seria difficoltà Florenzi che non lo prende mai. Peccato per i numerosi palloni messi in mezzo senza fortuna.

Felipe Anderson 5,5: manca sempre l’ultimo tocco per dare la svolta alla gara. Perde troppi palloni in ripartenza dando spazio alle pericolose ripartenze del Milan.

Castellanos 6: prova di enorme sacrificio la sua che non trova fortuna in fase di rifinitura.

All. Sarri 6: un primo tempo sontuoso della Lazio che mette alle corde il Milan per buona parte dei primi 45 minuti. Peccato per la sciocchezza di Pellegrini che compromette la gara e forse anche la stagione.

Foto: S.S.Lazio Facebook