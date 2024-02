Brutta figura per Sarri, biancocelesti inesistenti: Fiorentina 2-1 Lazio

Una Fiorentina sempre padrona del campo, che, oltre a segnare due gol, colpisce addirittura quattro volte i legni, conferma la sua vittoria nonostante il momentaneo svantaggio subito dall’unico gol della Lazio nel finale del primo tempo.

Primo Tempo

La partita al Franchi inizia sotto la direzione dell’arbitro Guida con una Fiorentina subito pericolosa grazie a Belotti. La squadra di casa preme molto, mentre i biancocelesti cercano di difendersi con ordine. La Lazio risponde con una bella iniziativa di Luis Alberto che costringe i viola a un angolo. Melo tenta un tiro al 10′, ma la palla va alta di poco.

La Fiorentina ha una doppia occasione al 20′, prima con il tiro di Gonzalez che finisce sul palo e poi con Bonaventura che calcia alto da una buona posizione. Al 24′, Belotti colpisce ancora il legno di testa su un calcio d’angolo, la Lazio è davvero fortunata.

Il primo cartellino giallo viene mostrato a Isaksen per un’entrata troppo dura. Ancora una volta la Fiorentina colpisce il legno, questa volta è Bonaventura a colpire la traversa direttamente da un calcio d’angolo.

La Lazio segna al 44′ con Luis Alberto, sfruttando la prima occasione utile su assist di Guendouzi. Il primo tempo termina con la Fiorentina in svantaggio: Fiorentina 0 – Lazio 1.

Secondo Tempo

Il secondo tempo inizia con la Fiorentina che continua a dominare alla ricerca del pareggio. Belotti prova, ma la palla finisce lontano dalla porta, poi al 56′ Nico Gonzalez sfiora la traversa.

La Fiorentina segna al 61′ con Kayode che batte Provedel. Ora il punteggio è di 1-1.

Al 64′, Casale provoca un rigore che, dopo il controllo del VAR, viene confermato, ma Gonzalez colpisce il palo.

La Fiorentina segna di nuovo al 69′ dopo un tiro respinto da Provedel, Bonaventura mette la palla in rete. La squadra di casa continua a insistere e sfiora il terzo gol con Belotti al 73′, mentre la Lazio fatica.

La Lazio cerca di attaccare, ma la Fiorentina difende bene senza rischiare nulla.

Pagelle

Provedel 5

Si comporta bene in molte occasioni, poi viene aiutato dai pali. Male sul 2-1 della Fiorentina.

Lazzari 5

Sbaglia tanti controlli ed è impreciso sui cross.

Casale 5

Rientrava da uno stato febbrile, ma è stato sempre in ritardo.

Romagnoli 5

Come Casale non riesce a tenere a bada gli attaccanti dell Fiorentina. Siamo lontani dal difensore dello scorso anno.

Marusic 5

Non è da poco che le sue prestazioni sono sotto la sufficienza. Viene sostituito giustamente.

Guendouzi 6,5

Come al solito lotta su tutti i palloni e si spende per la squadra. Purtroppo è l’unico che si sacrifica.

Cataldi 5,5

Viene sostituito da Vecino dopo un primo tempo opaco.

Luis Alberto 6

A parte il gol crea poco e fa molta confusione. Annullato dal centrocampo di Italiano.

Isaksen 5

In 45 minuti non si fa vedere quasi mai. Partecipa all’azione del gol, ma non fa nulla di più.

Immobile 5

Isolato per tuta la partita, ma lui ci mette del suo. Sbaglia quel poco che gli arriva.

Felipe Anderson 5

Si conferma la stagione più brutta di Felipe Anderson. Il gol del pareggio arriva da un suo errore.

Zaccagni 5,5

Non poteva dare molto di più. L’infortunio si fa sentire e ci vuole tempo.

Hysaj 4,5

Sul gol del pareggio rimane immobile. Completamente fuori dal gioco per tutto il secondo tempo.

Vecino 6

Non incide come successo in passato. Nervoso e impreciso, si fa ammonire.

Pedro 5

Pedro appare spento e svogliato. La sua grinta e le sue prodezze latitano da un bel po’.

Castellanos 5

L’acquisto di Castellanos doveva portare valore aggiunto, per ora non è così.

Foto: Profilo ufficiale X S.S. Lazio