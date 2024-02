C’è ‘Joya’ all’Olimpico, la tripletta di Dybala lancia la Roma: 3-2 al Torino

Quinto successo sulle ultime sei gare di campionato per i giallorossi, che battono il Torino con il brivido finale. Decisiva la tripletta di uno scatenato Dybala che da mostra a tutto il suo repertorio e rende inutili le reti granata di Zapata e Ricci.

Primo Tempo

Avvio con baricentro molto alto per il Torino che costringe i giallorossi all’interno della propria metà campo. Prima grande occasione da gol per la Roma con Kristensen che al 9′ riceve a centro area da Azmoun ma il suo sinistro centra il palo difeso da Milinkovic-Savic. La risposta dei granata arriva al 29′ con Ricci, bravo nel controllare un traversone alto di Bellanova, ma la conclusione di esterno destro sfiora il palo alla destra di Svilar. La gara la sblocca la Roma al 41′ con Dybala che da calcio di rigore spiazza Milinkovic-Savic e porta in vantaggio i suoi. Pareggia subito il Torino con Zapata che, su cross di Bellanova, stacca di testa in area e batte Svilar sul secondo palo. Dopo due minuti di recupero Sacchi manda le squadre a riposo. Roma-Torino 1-1.

Secondo Tempo

Subito Torino pericoloso in avvio di ripresa: Lazaro, dopo uno scambio corto in area con Vlasic, spara in porta da posizione defilata ma Svilar salva in angolo. La Roma ritrova il vantaggio al 57′ ancora con Dybala che controlla e tenta la conclusione dai 25 metri beffando il portiere granata sul palo lungo. Ancora Roma e ancora Dybala: l’argentino, al 68′, scambia sul breve con Lukaku e da posizione defilata batte per la terza volta Milinkovic-Savic mettendo al sicuro il risultato. Accorcia le distanze il Torino con Ricci che al 88′ batte Svilar da due passi riaprendo la gara. La gara termina senza altre emozioni all’Olimpico: Roma batte Torino 3-2.

Le Pagelle

Svilar 6: non perfetto in impostazione dove fa correre qualche brivido ai tifosi sugli spalti. Parte con un attimo di ritardo sul colpo di testa di Zapata che si insacca alle sue spalle.

Mancini 7: ordine e sicurezza da terzo in difesa. Sbroglia situazioni potenzialmente pericolose con disinvoltura non abbassando mai il livello della concentrazione.

Smalling 6,5: il ritorno al centro della difesa è positivo. Zapata è un cliente ostico ma riesce a tenere il confronto.

N’Dicka 7: impenetrabile la retroguardia giallorossa. Torna anche lui dal 1′ e mette subito le cose in chiaro bloccando ogni iniziativa dei granata.

Angelino 6: soffre la velocità di Bellanova che più di una volta gli sfugge via. Una di queste diventa l’occasione per il pari di Zapata sul gong del primo tempo.

Paredes 6,5: pulisce il gioco dei suoi dettando i ritmi e dando profondità sulle ripartenze giallorosse allontanando il pericolo.

Cristante 6,5: solito filtro tra difesa e centrocampo. Soffre la pressione alta della squadra granata trovando comunque soluzioni utili per aggirarla.

Kristensen 6,5: sua la prima occasione della partita con il palo colpito a inizio primo tempo. Copre bene da esterno pensando più a non prenderle che a provare a darle.

Pellegrini 6,5: con De Rossi in panchina ha ritrovato fiducia. Diventa importante soprattutto per alleggerire il baricentro alto dei granata e dare fiato ai suoi.

Dybala 8: così come Re Mida, fa diventare oro tutto ciò che tocca. Tripletta da sogno la sua che risolve la pratica Torino e lancia la Roma verso la rincorsa al quarto posto.

Azmoun 6,5: ha il merito di guadagnarsi il rigore che Dybala trasforma aprendo le danze. Per il resto della gara non incide.

All. De Rossi 7: vittoria col brivido per la sua Roma che da quando c’è lui in panchina ha ottenuto 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Bello strappo verso la zona Champions.

Foto: A.S. Roma Facebook