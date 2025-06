SEMBRA LA GRECIA – Sabbia bianchissima, piscine naturali e mare trasparente: ma siamo solo a 1 ora da Roma | Prenota le vacanze adesso

La vacanza dei tuoi sogni presto diventerà realtà e non dovrai prendere un aereo! Bastano poche ore per raggiungere un’isola italiana molto simile a quelle della Grecia.

L’estate è ormai arrivata e in tanti stanno organizzando le meritate vacanze. La maggior parte degli italiani punta sempre sulla Grecia per le sue bellezze paesaggistiche.

Mykonos, Rodi, Atene, Santorini, Zante, Corfù, Skiathos…Queste sono solo alcune delle tante mete greche. In realtà se hai paura di prendere l’aereo potresti optare per un’isola che fa parte della regione laziale.

Secondo le testimonianze arrivate a noi, pare che quest’isola fu popolata fin dai tempi del Neolitico e fu occupata all’inizio dai Fenici e poi dai Greci. Non a caso il nome deriverebbe dal greco antico e sta a significare “mare”.

Attualmente il settore più attivo è quello del turismo. Quest’isola può essere raggiunta grazie a dei traghetti che partono dai porti di Anzio, San Felice Circeo, Formia, Napoli e Terracina. Ancora non hai capito di quale si tratta? Bene, proseguiamo con gli indizi.

Un’isola che ricorda le bellezze paesaggistiche del mondo greco

L’isola in questione è situata nel Mar Tirreno centrale, precisamente davanti al Golfo di Gaeta. Fa parte di un arcipelago con Gavi, Zannone, Ventotene, Santo Stefano e Palmarola (solo alcune sono popolate nel periodo estivo). Appartiene alla provincia di Latina ed ha una superficie prevalentemente collinare. Le sue coste sono frastagliate e sono composte soprattutto da crateri vulcanici spenti, chiave segna che l’isola ha origini vulcaniche.

L’unica cosa ad essere bassa e quella dell’insenatura dove ci sono il porto di Sant’Antonio e Santa Maria. L’unica spiaggia con sabbia fina è quella di Chiaia di Luna, per questo è la più frequentata da turisti. Gli appassionati subacquei amano recarsi lì perché ci sono tante grotte sottomarine. Famosi in tutto il mondo sono i Faraglioni di Lucia Rosa (una giovane donna innamorata di un contadino, ma il loro amore era ostacolato dalla famiglia di lei. Per la disperazione si suicidò gettandosi dalla scogliera).

Mare, cultura, storia e arte culinaria si fondono alla perfezione

L’isola in questione non è altro che Ponza. Sembra stare in Grecia non solo per il mare cristallino, ma anche per l’aspetto urbano con case dei mille colori. Immersa nel verde, piace a tutti coloro che sanno nuotare, fare snorkeling o semplicemente rilassarsi stando su una spiaggia. La grotta più famosa è quella di Pilato dove si allevavano murene in epoca imperiale.

Ponza è un luogo ideale anche per giovani, dato che non mancano base e localini. Inoltre il trasporto pubblico è molto efficiente, dunque non è necessario noleggiare uno scooter o una piccola auto. Una delle aree più caratteristiche è Le Forna con i suoi damusi, ovvero delle abitazioni con cupole tondeggianti e muri spessi. In sintesi non puoi non recarti in questo fantastico posto.