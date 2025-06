CANONE RAI BLOCCATO – Ultima possibilità per smettere di pagarla: entro il 30 giugno firma il modulo | Lo trovi già pronto online

Non ci crederai, ma potrai dire addio al Canone Rai se segui una certa procedura. Non devi fare altro che scaricare un modulo.

Il Canone Rai non è altro che una tassa da pagare qualora si hanno degli apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive nel territorio italiano. Si possono distinguere il canone ordinario e quello speciale.

Da anni ormai per combattere l’evasione fiscale si è puntato sull’associazione del pagamento del Canone Rai ordinario con quello dell’utenza elettrica ed è pagato in rate mensili. Molti sanno bene che nell’anno corrente il canone da pagare è di 90 euro.

Come se non bastasse c’è anche il Canone Rai speciale che riguarda coloro che hanno uno o più apparecchi idonei alla ricezione delle trasmissioni radio televisive al di fuori delle mura domestiche. Stiamo parlando di coloro che gestiscono un’attività commerciale come alberghi, ristoranti e bar.

Secondo quanto riportato sul sito enasc.it pare che ci sia una data di scadenza per fare richiesta di esenzione da pagamento del canone. Una notizia che potrebbe interessare tanti italiani, ragion per cui sarà opportuno proseguire nella lettura.

Addio Canone Rai, sarà possibile risparmiare d’ora in poi

Non tutti faranno i salti di gioia perché solo alcune categorie di contribuenti potranno dire addio al pagamento del Canone Rai. Risulteranno esenti le persone di unità superiore a 75 anni di età con determinati limiti di reddito e non conviventi con altre persone nella stessa abitazione. All’appello non mancano i diplomatici e militari stranieri e coloro che semplicemente non hanno una televisione.

Se la richiesta viene fatta tra il 1° febbraio e il 30 giugno l’esonero arriverà per il secondo semestre dell’anno corrente, ma se la richiesta è fatta tra il 1° luglio e 31 gennaio allora bisognerà attendere l’esonero l’anno successivo. Basta semplicemente inviare all’Agenzia delle Entrate un’istanza. Per qualcuno potrebbe risultare difficile, ma basta seguire delle semplici mosse.

Ecco come si può fare richiesta dell’esenzione

Prima di tutto si può fare l’operazione online inviando la dichiarazione telematica, ovvero quella sostitutiva relativa a canone di abbonamento alla televisione per uso privato. Altrimenti bisognerà rivolgersi a un CAF o a una qualsiasi persona esperta del settore. Sicuramente sarà comunicato di inviare una raccomandata usando il modello cartaceo compilato allegando il documento d’identità oppure inviare semplicemente una PEC.

Diversa è la situazione per la prima categoria menzionata, vale a dire chi ha 75 anni. In questo caso c’è una procedura diversa che consisterà nell’inviare il modello mediante posta a al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzioni provinciale 1 di Torino – Ufficio Canone tv- Casella postale – 10121 Torino.