ABBONAMENTI GRATIS – A Roma ti sposti in tutta la città con lo sconto flash: risparmi su metro, bus e monopattino | Costa meno di un pieno

Se necessiti di spostarti con i mezzi pubblici nella capitale italiana allora potrai ricorrere a degli abbonamenti specifici. Ecco quali sono.

La capitale italiana è una delle città più conosciute in assoluto proprio perché custodisce un patrimonio artistico-culturale degno di tutto rispetto. È la più popolosa d’Italia e la terza dell’Unione Europea dopo Berlino e Madrid. Inoltre è la città europea con maggiore superficie di aree verdi.

Ha anche la rete stradale più ampia d’Europa con 6.000 km di strade. Non tutti sanno che la struttura delle vie di comunicazione ricalcano quelle dell’antica Roma. Basta menzionare via Aurelia, via Cassia, via Flaminia, via Tiburtina e via Appia. Inoltre garantisce ai residenti e ai turisti un efficiente sistema di trasporto pubblico.

Nelle prossime ore pare che una linea della metropolitana resterà chiusa per motivi di lavoro, ma per fortuna si può prendere in considerazione l’autobus che sostituirà la metropolitana fino a tarda serata. Questo dimostra che si trova sempre una soluzione per ridurre ogni tipo di disagio.

Inoltre nelle ultime ore, secondo quanto riportato su romatoday.it, pare che in seguito a una delibera approvata dalla Giunta Capitolina ci saranno degli sconti pazzeschi sugli abbonamenti annuali. Andiamo a scoprire cosa è stato proposto al pubblico che inevitabilmente ha riscosso un grande successo.

“Sharing mobility” a Roma, di cosa si tratta?

Al centro dell’attenzione c’è la scelta della Regione Lazio di finanziare circa 5 milioni di euro per promuovere la “sharing mobility”. Tradotto sta a significare “mobilità condivisa” ed è un modello di trasporto urbano che prevede la condivisione di veicoli tra più utenti per gli spostamenti. Auto, bici, scooter o monopattini elettrici sono messi a disposizione per garantire una mobilità sostenibile che riduce il numero di veicoli in circolazione.

A tal proposito è stato proposto un voucher di 35 euro per gli abbonati mensili Atac che hanno intenzione di utilizzare questi mezzi. Si potrà usare con monopattini e bici gestiti da Bird, Dott e Lime. E non è finita qui!

Ecco cosa è stato proposto ai residenti della città

Per quanto riguarda gli abbonamenti annuali potrà beneficiare fino a tre corse gratuite al giorno su dei mezzi in sharing. Anzi, c’è di più: si riceverà un bonus annuale di 100 euro da utilizzare con scooter e automobili. Ovviamente questa promozione non è illimitata, dunque approfitta prima che esauriscano i fondi stanziati per l’iniziativa.

Lo scopo di chi sta dietro tutto ciò consiste nel trovare delle alternative valide ad autobus e metropolitane senza fare ricorso alla propria automobile. In questo modo si evita il traffico e si abbraccia una mentalità sostenibile. Basta pensare che Roma è stata definita capitale dello sharing, dato che nel 2023 i monopattini sharing furono utilizzati 7,5 milioni di volte.