GELATO GAMBERO ROSSO – Si trova a Roma il più buono d’Italia: il cono costa meno di 3€ ed è spaziale | Da provare subito

Paghi poco e mangi bene. Roma si piazza al primo posto in tutto. Il suo gelato è il migliore d’Italia, ed è imperdibile

Con l’arrivo dell’estate, la voglia di gelato si fa sentire: con i primi caldi, molti italiani riscoprono la gioia di una pausa dolce e rinfrescante. In ogni città, da nord a sud, pullulano gelaterie artigianali che conquistano clienti e turisti.

Il gelato è da sempre un simbolo di piacere e convivialità, un prodotto che va ben oltre il semplice dessert, diventando parte integrante della nostra tradizione gastronomica. Che si tratti di un cono da gustare sotto il sole cocente o una coppetta da assaporare passeggiando, il gelato sa regalare istanti di felicità istantanea.

In molte famiglie, è un rituale domenicale: tra chi sceglie gusti classici come nocciola, pistacchio o fragola, e chi opta per varianti innovative, un equilibrio perfetto tra creatività dei maestri e cultura del gusto.

Ma proprio nel cuore della bella stagione, mentre i turisti affollano le città e il clima spinge verso soluzioni fresche, Roma si conferma una delle capitali italiane del gelato artigianale.

Le gelaterie romane

La capitale italiana si colloca decisamente anche come la capitale del gelato, offrendo prelibatezze assolute. A testimoniarlo è anche la guida Gambero Rosso “Gelaterie d’Italia 2025” che ha assegnato i prestigiosi Tre Coni a ben sei gelaterie della capitale

Nei quartieri come Trastevere e Monteverde ci sono laboratori sperimentali che si distinguono non solo per i gusti classici, ma anche per le proposte gourmet, come gelati alla carbonara o cioccolato di alta gamma.

L’esperienza si fa inoltre scenografica poiché chi visita queste botteghe può osservare il gelataio all’opera, apprezzare gusti stagionali ideati con frutta fresca e rimanere colpito da tecniche d’avanguardia che riducono lo zucchero e valorizzano materie prime locali.

La gelateria migliore

Ci sono però alcune eccellenze da non perdere, come ci indica con-gelato.it. Al primo posto, la migliore in assoluto, è la gelateria Torcè, presente in più punti della città e che ha puntato su ingredienti digeribili, nessuno zucchero raffinato, opzioni senza lattosio e gluten free, e persino gusti salati gourmet come carbonara e mortadella con pistacchio.

Poi Il Cannolo Siciliano in piazza Malatesta, celebre per il suo gelato alla ricotta con cialde di cannolo, cioccolato e pistacchi: un’eccellenza premiata grazie al gelatiere campione del mondo Eugenio Morrone. Infine, per raggiungere una tripletta perfetta, si consiglia un salto da Formaessenza, il laboratorio di Stefano Ferrara a Marconi, che sperimenta consistenze e forme innovative tra bon‑bon, monoporzioni e barattoli. Queste tre gelaterie rappresentano il meglio per assaporare un gelato che unisce gusto, artigianalità e responsabilità verso la salute. Se sei a Roma, vale la pena pianificare un piccolo tour rinfrescante: un’occasione autentica per scoprire come la tradizione si rinnovi senza perdere la qualità.