ROMA IN GINOCCHIO – Blackout e strade bloccate, il maltempo fa paura: pioggia come non si vedeva da anni | Ma non è ancora finita

La capitale italiana sta facendo i conti con piogge incessanti con inevitabili disagi. Andiamo a scoprire quali sono state le zone colpite e a cosa si andrà incontro.

In questo periodo dell’anno Roma è visitata da più turisti del solito, anche perché per alcuni hanno avuto inizio le tante desiderate vacanze. Qualcuno sceglie di puntare su un viaggio culturale ed ecco che in cima alla lista delle preferenze c’è la Caput Mundi del passato.

Tuttavia sia residenti che turisti devono fare i conti non solo con il caldo torrido, ma anche con tutto ciò che ne consegue. Un esempio? L’invasione delle blatte volanti. Se dovessi notare la loro presenza in casa devi immediatamente chiamare la ditta di disinfestazione.

Come se non bastasse sono stati avvistati sia da aprile che di recente dei cinghiali presso delle abitazioni. Dato che sono episodi frequenti, i comuni interessati si stanno mettendo all’opera. Se dovessi avvistarli sarà necessario assumere un determinato comportamento con questo animale selvatico.

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it sembra che la capitale italiana dovrà fare i conti con ulteriori disagi. Stavolta non riguarda l’invasione di blatte e di cinghiali, bensì fenomeni puramente atmosferici. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo in una determinata zona della città.

Il maltempo sta mettendo a dura prova i romani

È ben risaputo che l’estate ha anche i suoi lati negativi e in questo caso non si possono non menzionare le calde temperature. Molti sono coloro che decidono di non uscire nelle ore di punta proprio per evitare un calo di pressione o giramenti di testa. Paradossalmente in alcune zone della città si assiste all’esatto contrario. Non a caso martedì 17 giugno nella zona est di Roma, in alcuni tratti della via Casilina, la pioggia ha creato dei disagi.

Un’altra zona importante è andata in tilt mercoledì 18 giugno per la stessa problematica. Stiamo parlando dei Castelli Romani dove le auto sono state inghiottite dall’acqua e gli alberi sono crollati. Sono stati danneggiati anche i pali del telefono e anche strumenti elettronici di vario tipo.

Ecco le zone colpite, sarà allerta gialla nelle prossime ore

Questo ha spinto le autorità a dare un allerta gialla anche per le prossime ore vi dico dato che sono previste delle precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. È stato addirittura chiuso l’ufficio anagrafe di Frascati per un allagamento di enorme portata d’acqua.

Anche a Monte Porzio Catone il sindaco Mario pulcini ha invitato i cittadini a prestare attenzione. I vigili del fuoco sono intervenuti “per rimuovere arbusti ceduti e vegetazione compromessa dal forte vento e dall’intensa pioggia”. Non è una bella situazione, ma sicuramente il tutto si gestirà nel migliore dei modi.