Estate 2025 nei Parchi di Cinecittà World: tra schiuma, stelle e gladiatori

Con un solo ingresso giornaliero si accede a Cinecittà World, Roma World e Aqua World: tre universi da esplorare, tra spettacolo, divertimento e relax

Un’ondata di fresche emozioni a Cinecittà World trasforma l’estate in un’esperienza cinematografica concreta. Dal 31 luglio al 31 agosto, il parco tematico romano resta aperto tutti i giorni, offrendo ai visitatori un viaggio senza pause tra adrenalina, relax e magia scenografica.

Attrazioni da da film e scenari d’avventura

Il parco propone un itinerario avvincente: dalla montagna russa al coperto Inferno, agli scivoli mozzafiato di Aqua World, fino al family coaster Aktium o al tranquillo fiume lento Paradiso. A completare il quadro, Fontane danzanti e spiagge tropicali creano un’atmosfera da vera vacanza.

Nei pressi, Roma World, ambientato nell’Antica Roma, propone spettacoli di gladiatori, falconeria, tiro con l’arco, laboratori artigianali e animazioni fino allo spettacolo serale Roma On Fire, con videomapping, battaglie e fuoco scenografico.

Ferragosto a tutta schiuma: musica, giochi e freschezza

Il 15 agosto, giorno clou dell’estate, Aqua World si anima tutto il giorno con uno Schiuma Party nella Cinepiscina: bolle giganti, gonfiabili XXL, musica e animazione garantiscono un Ferragosto rinfrescante e divertente, perfetto per famiglie e gruppi di amici. In serata, Roma On Fire continua lo spettacolo nel vicino Roma World.

Notte di San Lorenzo: stelle sotto le tende dei legionari

Il 10 agosto, Roma World celebra la Notte di San Lorenzo tra natura e storia. Il pubblico potrà cenare sotto il cielo stellato, osservare le Perseidi con telescopi guidati dall’astronomo Luca Consolini e, per chi lo desidera, trascorrere la notte nell’accampamento dei legionari, vivendo l’antica Roma come duemila anni fa. Le stelle cadenti, in realtà, raggiungono il picco osservabile l’11 agosto, ma la notte del 10 è perfetta per chi vuole anticipare la magia.

Un unico biglietto per tre mondi

