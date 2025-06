LO STATO TI REGALA I MOBILI – Ti basta fare questo acquisto da 500€ per ottenerne 5.000€ indietro | È tutto scritto nella normativa

Stai ristrutturando casa? Con questo bonus potrai risparmiare un botto sulle spese. Ecco tutto quello che occorre fare.

Da un paio di anni lo Stato propone dei supporti economici tali da aiutare le famiglie italiane ad affrontare le spese della quotidianità. Il tutto è partito dalla necessità di aiutare soprattutto chi aveva difficoltà a riempire il carrello al supermercato. D’altronde è ben risaputo che stiamo vivendo uno dei periodi economici più delicati della storia.

Prima dei supporti economici la gente evitava di spendere denaro per cose non prettamente necessarie e qualcuno ha pensato anche di svolgere una doppia attività per arrivare dignitosamente a fine mese.

Per fortuna per la maggior parte dei cittadini del nostro Paese sono stati proposti dei bonus tenendo conto, però, di alcuni requisiti e tra questi non manca l’ISEE. Ovviamente è importante conoscere il patrimonio economico il nucleo familiare per capire a quale bonus si può accedere.

Molti sono stati realizzati per coloro che hanno intenzione di acquistare una casa. È il sogno di tanti giovani che purtroppo non riescono nel loro intento per questioni legate al denaro. Secondo quanto riportato sul sito money.it pare che ci sia un nuovo bonus che si può ottenere con un semplice trucchetto. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Bonus mobili, una detrazione del 50% assicurata

Stiamo parlando del bonus mobili, il quale permette di avere una detrazione del 50% del costo acquistando appunto mobili, e anche elettrodomestici in questo caso, a elevato risparmio energetico. Esso può essere richiesto a una condizione, cioè solo se la casa è in fase di ristrutturazione.

Una volta ottenute le chiavi di casa, è inevitabile dall’inizio a dei lavori e a tal proposito non solo si può chiedere questo bonus, ma lo si può ottenere spendendo poco solo prendendo in considerazione un trucchetto. Ecco di quale si tratta.

Ecco cosa bisogna fare per risparmiare

Prima di tutto bisogna sapere che la ristrutturazione non deve essere necessaria per ottenere la detrazione sull’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici. Le detrazioni della spesa avvengono tenendo conto di alcuni condizioni: i forni non devono essere inferiori alla classe A, per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie la classe non deve essere inferiore a e infine i frigoriferi e i congelatori devono essere della classe energetica F. Sono comprese nella detrazione anche spese di montaggio e trasporto. Non rientrano gli acquisti di tende e tendaggi e le porte per interni.

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che per il 2025 si otterrà il 50% su una spesa massima di 5.000 euro e il modello 730/2025 deve riportare le somme spese nel 2024. Il tutto deve essere tracciabile, affinché avvenga il riconoscimento di tale detrazione.