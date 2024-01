Se non hai contanti e non puoi pagare con il POS, ecco come puoi fare: l’unica soluzione è questa

Non hai contanti e non va il Pos, niente paura! Puoi comunque fare così.

In un mondo che va fin troppo veloce e ove la Tecnologia e il Web regnano sovrani, è cambiato non solo il nostro modo di comunicare e di lavorare ma anche di pagare. Eh sì, se fino a meno di dieci anni fa si utilizzavano le carte di credito o di debito solo per grandi spese, soprattutto quelle impreviste o per le emergenze, oggi le usiamo con maggior scioltezza.

Diciamo che anche chi non amava farlo quando il Covid ci ha bussato alla porta è stato avvezzo a farlo per evitare i contagi. Fatto sta che anche oggi che siamo tornati alla normalità questo modo di agire non è affatto cambiato. Certo, esistono anche le carte pre pagate e ricaricabili, che sono meno pericolose da usare, ma il concetto non cambia.

Ormai di pagare in contanti non ce la sentiamo. Diciamo che non ci viene naturale. Paghiamo addirittura la colazione al bar in questa maniera. Il commerciante non può negarci questa possibilità anche se pagare con la carta magari 5 euro di pasto può sembrare fuori luogo ai più. Diciamo che, come sentenziano in molti sui Social, bisognerebbe mettere in atto maggior buonsenso.

Niente contanti e Pos non funzionante, la soluzione per pagare c’è comunque

Al di là di ciò un esercente non può rifiutarci un pagamento del genere salvo il Pos non funzioni o sia rotto. Tuttavia deve comunicare ciò alla clientela ben prima che avvenga l’acquisto e mettendo in bella vista uno o più cartelli che lo comunicano. Detto ciò, che problema c’è se per una volta paghiamo in contanti? Nulla!

Peccato che non ne abbiamo. Siamo talmente poco avvezzi ad andare a ritirarli che siamo usciti di casa senza. E adesso? Dobbiamo per forza di cose rinunciare a pagare e ai nostri acquisti? In linea di massima no. O meglio, nel primo caso se abbiamo consumato dobbiamo assolutamente pagare, nel secondo possiamo anche rimandare ” il tutto”, chiedendo magari al commerciante di tenercelo da parte.

Come risolvere in men che non si dica la faccenda

Chiaramente tale richiesta possiamo farla se ci conosce bene e se siamo dei clienti abituali. E in tal caso può anche dirci che pagheremo la prossima volta come meglio preferiremo, dunque o in contanti o tramite Pos. Fatto sta che se vogliamo risolvere la faccenda una volta per tutte possiamo agire in un’altra maniera. Quale?

Semplicemente facendo il bonifico online. Se abbiamo l’app della banca sul nostro telefonino possiamo farlo in tempo reale, altrimenti dovremo farlo una volta giunti a casa. Oppure possiamo andare al primo sportello ATM disponibile e ritirare i soldini utili per adempiere al pagamento. In ogni caso si deve sempre e comunque pagare.