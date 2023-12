Sai quanto guadagna realmente un tabaccaio? Tra sigarette e gratta e vinci ci campa un’intera famiglia: cifre esatte

Lo sai quanto guadagna per davvero un tabaccaio? Una bella cifra, non c’è alcun dubbio!

In tantissimi sui Social che, si sa, sono ormai diventati una grandissima vetrina per tutti quanti, si chiedono le cose più disparate. E visto che la crisi sia economica che sociale serpeggia ancora tristemente nel nostro Paese l’argomento guadagni tiene banco eccome. E alcuni hanno pure iniziato a chiedersi quanto guadagni un tabaccaio.

Ora, una risposta del tutto netta e precisa è impossibile darla. Diciamo che di certo non poco. In ogni caso tutto ciò dipende, come del resto per ogni attività commerciale, del giro di affari che ha e dal raggio di clientela che abbraccia. Se il negozio è particolarmente visitato e propone moltissime offerte e tanti servizi, ovviamente il guadagno può essere maggiore.

Non per nulla oggigiorno molti tabaccai vendono un po’ di tutto. La maggior parte sono diventati anche giornalai e vendono pure libri oltre che prodotti per la pulizia della casa e l’igiene personale. Non mancano poi caramelle e vari dolciumi, collane, orecchini e bracciali, come giochi da tavolo e di vario genere per bambini, così come moltissimi prodotti di cancelleria.

Sai quanto guadagna un tabaccaio, una cifra davvero niente male!

In taluni casi possiamo pure trovare dei souvenir del luogo e non parliamo meramente di cartoline. Insomma, ci troviamo il più delle volte innanzi a un vero e proprio bazar che possiede pure più di una stanza. Tuttavia ciò che di solito maggiormente vende un tabaccaio sono le sigarette, i gratta e vinci e le marche da bollo.

Vanno forte pure i giochi così come le ricariche telefoniche. Beh, tutto ciò fa parte del vasto ambito dei prodotti statali. Che cosa significa? Che il prezzo non è stabilito dal negoziante, in questo caso il tabaccaio, ma dallo Stato e che il guadagno di chi li vende si basa su una percentuale ben precisa.

Le percentuali e il suo compenso mensile

Sulle sigarette è del 10% mentre sul resto varia dal 5% al 8%. E solo così, potremmo calcolare un guadagno sui 1300 euro al mese. Ovviamente a ciò bisogna aggiungere i guadagni che si ottengono dagli altri prodotti che non fanno parte di questa schiera e che, come sovente possiamo notare, vanno forte. Non per nulla oggi che andiamo sempre di fretta trovare tutto ciò che ci serve in un solo negozio è una vera manna dal cielo.

E così quando andiamo a comprare le sigarette o a ricaricare il telefonino, se vediamo ben esposto un pacchetto di caramelle per regalare al nipotino o quel paio di orecchini che starebbero benone con quel vestito che vogliamo indossare a cena, di certo non ci faremo molti problemi ad acquistarli anche se magari in un negozio specifico avremmo potuto contare su una più vasta scelta.