Roma, quando iniziano i saldi invernali: la data ufficiale | Occhio ai prezzi che finiscono con 99 centesimi

Roma, ecco quando iniziano ufficialmente i saldi invernali. Le dritte per fare compere sicure e intelligenti.

Non abbiamo fatto in tempo a metabolizzare che ormai le festività natalizie se ne stanno andando che un nuovo importante periodo si sta avviando. E non parliamo solo dell’anno nuovo. No, difatti stanno per arrivare i tanto attesi, nonché super chiacchierati, saldi invernali. Nell’ultimo periodo sono stati sulla bocca di tutti per moltissimi motivi.

Il primo è che i consumatori si siano lamentati, e nemmeno poco, che farli dopo le feste non ha molto senso. Difatti si ha già speso abbastanza per acquistare regali, addobbi e buon cibo, oltre che per svagarsi un po’. Altri ancora sentenziano sui Social che sarebbe stato più intelligente farli ” partire” prima delle festività per permettere a tutti di fare acquisti più intelligenti.

Fatto sta che gli appassionati dello shopping non vedono l’ora di poter iniziare il loro giro dei negozi da soli o in compagnia di una persona fidata, sia nel centro cittadino che nei centri commerciali. Chiaramente fare due passi per guardare le vetrine o la merce non è peccato ma lo è se ci facciamo fregare. In che senso?

Roma, i trucchi per non fare acquisti sbagliati durante i saldi

Nel senso che, come recita un famoso quanto veritiero detto, ” non è oro tutto ciò che luccica”. Sovente siamo attratti, come è anche normale che sia, da presentazioni top a livello estetico di molti prodotti, con tanto di confezioni scintillanti. E poi, quando osserviamo con maggior cura il contenuto, magari una volta tornati a casa, notiamo che esso non sia poi così interessante.

Nel caso specifico dell’abbigliamento e degli accessori leggiamo sempre molto bene l’etichetta per verificare il materiale e cechiamo di provare sempre ogni cosa, onde evitare spiacevoli sorprese. Non facciamoci prendere dalla smania del comprare solo perché ci sono i saldi. Anzi, prima di uscire dalla nostra dimora, sistemiamo il nostro armadio con molta cura.

Quando iniziano nella Capitale e altre dritte

In questa maniera potremo verificare di quali capi siamo eventualmente carenti e notare se alcuni non ci vanno più bene. Fatto ciò, facendo i doverosi conti, diamoci un limite massimo a livello di spesa che possiamo effettuare per i saldi. E non andiamo mai a fare compere se siamo stressati e giù di tono o di eccessiva fretta. Difatti se ci troveremo in queste situazioni saremo indotti a comperare di più e qualcosa di sbagliato.

Prima poi di fare un acquisto valutiamo sempre il rapporto qualità- prezzo. Inoltre qualche giorno prima dei saldi, che a Roma inizieranno il 5 gennaio, guardiamo nei negozi che ci interessano i prezzi dei capi e prodotti che ci interessano per poi notare se lo sconto è reale o meno. E occhio ai prezzi che finiscono con i 99 centesimi finali. Sono sovente uno specchietto per le allodole!