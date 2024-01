Assicurazione auto, così guadagni 500 euro e smetti di preoccuparti di pagarla ogni anno: ti sveliamo come fare

Chi deve fare i conti con l’assicurazione per la propria auto può risparmiare tenendo conto di tre saggi consigli. Andiamo a scoprire quali sono

Quando si acquista un’auto bisogna capire a cosa si va incontro, soprattutto da un punto di vista economico. Tutto parte dal contratto di assicurazione che viene realizzato in base a dei fattori inerenti all’età e al tipo di veicolo.

In Italia le assicurazioni on-line più note, con ottime recensioni, sono Con te, Linear e Prima. Subito dopo ci sono nella classifica Quixa, Verti, Genertel e Axa. Nonostante si posiziono di poco dietro, anche quest’ultime agenzie offrono delle offerte vantaggiose con buoni riscontri.

Eppure capita spesso che un neopatentato possa non capire bene a cosa va incontro se non assume un determinato atteggiamento. Solo così si possono fare delle scelte intelligenti. Ragion per cui sarebbe opportuno seguire alla lettera dei consigli che permettono di risparmiare e di consultare le compagnie di assicurazioni più economiche.

I consigli menzionati sono tre e non devono essere ignorati. Solo così si risparmieranno circa 500 euro! Provare per credere!

Prima regola: il confronto dei prezzi

In primis si deve fare attenzione al tipo di contratto che si firma. Bisogna leggere tutto attentamente per capire a cosa si va incontro. Si deve tener conto delle conseguenze che ci sono in caso di incidente stradale o in situazioni analoghe. Da non dimenticare il controllo del valore del massimale, dato che dimostra la somma rimborsabile che viene versata dall’assicurazione.

La prima regola consiste nel confrontare i prezzi online tra le varie assicurazioni proposte. In questo modo è possibile fare un calcolo dei soldi risparmiati nell’arco di 1 anno. In tal caso si richiede il doppio dell’attenzione perché qualche malcapitato potrebbe fare i conti con degli imbrogli, un po’ quelli di chi si spaccia come operatore di false compagnie telefoniche. Per questo motivo sarebbe meglio rivolgersi a delle compagnie con cui entrare in contatto direttamente.

No alle rate e la classe di merito universale

Un’altra soluzione sarebbe non pagare ogni 6 mesi, bensì ogni anno. In effetti non tutti sanno che le rate non sono convenienti per i veicoli che si usano a tempo indeterminato. Se si usa in un arco di tempo breve allora si rischierebbe di spendere fino a 7% in più sulla polizza.

Infine bisogna capire bene qual è la classe di merito universale per fare richiesta di preventivi calcolati in modo giusto. Per chi non lo sapesse si può leggere sull’attestato di rischio e si può risalire con la sigla CU.