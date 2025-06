SCOTTATURE ESTIVE – Se senti la pelle in fiamme devi mangiare questo alimento: la rigenera subito | Ti salva in 5 minuti

In caso di scottatura, basta recarsi in cucina e procurarsi un ingrediente molto comune: in pochi minuti il dolore scomparirà.

E’ in frigo, lo usate ogni singolo giorno… ma non siete a conoscenza delle sue proprietà benefiche, soprattutto quando si ha a che fare con una scottatura. Quanti di voi ci sono già passati e non avevano la minima idea di come comportarsi per lenire il dolore e il rossore.

Prima di addentrarci nei possibili rimedi naturali, innanzitutto è bene specificare quando una scottatura è definita tale. Quest’ultima non è altro che una reazione cutanea all’eccesso di radiazioni ultraviolette. Perciò si tratta di un vero e proprio danno allo strato più esterno della pelle.

Il suddetto si manifesta inizialmente con un mix di bruciore e arrossamento, e in alcuni casi, si possono perfino formare delle vesciche. Nel giro di qualche giorno avviene la sostituzione delle cellule danneggiate e la pelle cominciare nuovamente a recuperare il suo aspetto naturale.

Durata di una scottatura

I primi sintomi da scottatura iniziano a comparire dopo alcune ore, quando ormai il danno è fatto. In base alla gravità i tempi di remissione variano. La più leggera dura in media 3 giorni, mentre si supera la settimana qualora si sia in presenza di una scottatura grave.

Le prime 24 ore però sono le peggiori poiché si percepisce la sensazione di calore, accompagnato da un dolore intenso. E’ giusto ricordare che questa tipologia di bruciatura cutanea, nonostante sparisca entro qualche giorno, ha un impatto a lungo termine, rappresentando uno dei fattori che contribuisce all’invecchiamento precoce, alle macchie scure e persino ai tumori della pelle.

Soluzioni naturali per le scottature

Nel caso di una scottatura, più o meno grave, è possibile ricorrere a delle soluzioni casalinghe, completamente naturali (si consiglia sempre di utilizzarle con cautela e verificare un’eventuale reazione cutanea prima di continuare).

Una di queste consiste nella preparazione di un impacco a base di tè: basta lasciarlo raffreddarlo e applicare il liquido nella zona interessata. In alterativa, ci si può procurare l’olio di cocco e applicarlo sulla pelle, ma non prima di aver bagnato l’area con dell’acqua fredda. Ci sono anche altri rimedi più conosciuti, che richiedono per esempio ingredienti come lo yogurt, noto per le sue proprietà lenitive se applicati sulla pelle scottata.