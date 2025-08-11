Ostia nel caos, il Comune cambia tutta la viabilità sulla strada più trafficata del mare | Se sbagli corsia paghi 350€

Non molto distante da Ostia un Comune ha deciso di avviare un progetto che sarà molto apprezzato dai residenti. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Il progetto in questione è stato definito complesso e articolato da chi se ne sta occupando. Da lunedì 4 agosto una via diventerà una strada a doppio senso in tutto il tratto in cui si attraversa Casal Palocco.

È un quartiere residenziale situato nella periferia sud di Roma e si trova vicino al mare con i suoi parchi e aree verdi. È uno dei primi quartieri che lascia spazio alla natura ed è arricchito da centri sportivi e anche negozi commerciali.

Attualmente accoglie più i 30.000 abitanti che possono usufruire di piscine, una pista ciclabile di 7 km, campi da calcio e pallavolo e tanto altro ancora.

Lì vivono varie celebrità come Marco del Vecchio, Milly Carlucci e Catherine Spaak. Non a caso è stata definita la Beverly Hills d’Italia. Essendo un posto frequentato anche da chi non ci risiede, il Comune ha pensato bene di mettere in atto un piano di cui tutti e gioveranno.

Novità in arrivo nel quartiere residenziale

Sul sito romatoday.it sono state riportate delle dichiarazioni dei consigliere Leonardo Di Matteo, il quale ha riferito che l’ultimo sopralluogo è avvenuto il primo agosto, dunque qualche giorno fa. L’obiettivo è dare ai cittadini una sede stradale più stretta, con un doppio senso di marcia in alcuni tratti.

Il tutto fu già deciso tra la fine di luglio e quella di agosto di 2 anni fa, ma ora dalle parole si è passati ai fatti con l’obiettivo di migliorare il transito dei mezzi di trasporto e dare delle alternative ai residenti per raggiungere le proprie abitazioni e luoghi di lavoro.

Ecco i tratti che subiranno modifiche con il doppio senso

“Con la nuova viabilità tutti i residenti di via Difilo, via Ariosto di Ascolana e via Alessandro Etolo, da via Di Macchia Saponara potranno raggiungere la loro abitazioni in modo più agevole, evitando di transitare per varie traverse i due quartieri di Casal Palocco e i cittadini potranno raggiungere via di Casal Palocco, dove esistono il campo sportivo, gli studi medici e il centro commerciale le Terrazze per una migliore vivibilità delle percorrenze stradali”, queste sono le parole del consigliere riguardo i lavori pubblici.

I tratti interessati sono “via Padre Campana, via Elia Facchini, via Monsignor Pini, via Giovanni-Francesco da Roma, via Padre Massaruti, via Archippo, via Nicomaco, via Stippone di Megara e via Alberico Crescitelli”. Sicuramente ai cittadini saranno entusiasti di questa iniziativa. Ci vorrà un po’ di tempo, ma dopo l’attesa ci saranno tante agevolazioni.