EMERGENZA ROMA – Non camminare sul marciapiede, i cinghiali sono dappertutto e il Comune non interviene: la scusa fa infuriare i romani | Tutto documentato

I cinghiali stanno invadendo la capitale italiana e a ciò c’è una spiegazione. Ecco cosa bisogna fare nel caso in cui dovessi incontrarne uno.

Purtroppo con l’arrivo dell’estate nella capitale italiana è aumentata la percentuale di incontri con determinati insetti, come le blatte. Secondo gli esperti tendono a privilegiare gli spazi umidi, quindi con il caldo lasciano le fognature e vanno alla ricerca di cibo in aree antropizzate.

Si consiglia di tenere il cibo ben conservato in casa e tenere la spazzatura non esposta a fattori esterni. Per ora non si parla di un’invasione vera e propria, però è importante assumere un determinato comportamento per evitare situazioni spiacevoli. Nel caso in cui si trovano in casa è necessario chiamare una ditta di disinfestazione.

Dopo l’invasione delle blatte volanti, adesso la città dovrà affrontare un altro spiacevole inconveniente. Molte sono le persone che non vogliono più uscire da casa perché temono di fare degli incontri del tutto inaspettati. Sul sito romatoday.it è stata riportata la notizia che mai nessuno si sarebbe aspettato.

Un altro esponente del mondo della fauna è tornato alla carica! Nella zona Verde del Laurentino, ci sono stati degli avvistamenti di non poco conto ad aprile. Adesso c’è stato un altro episodio e, di conseguenza, non finirà nel dimenticatoio. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo.

Cinghiali in città, gli esperti spiegano come stanno le cose

Qualche mese fa al Laurentino Fonte Ostiense una famiglia di cinghiali è stata avvistata, precisamente nei pressi del centro commerciale Euroma2. In questi giorni, invece, una persona ha ripreso con il dispositivo cellulare una madre con la prole avanzare in fila indiana sul Lungotevere della Vittoria in Prati.

L’ennesimo episodio fa capire che i cinghiali stanno entrando sempre più in contatto con l’essere umano. “Questa specie è biologicamente programmata per avere continue fluttuazioni demografiche…Nelle ultime settimane le femmine hanno partorito ed è anche per questo che le si vedono girare con i loro cuccioli”, ecco cosa ha spiegato lo zoologo Andrea Monaco. Come bisogna comportarsi se ci si imbatte in questo animale? La risposta è immediata.

“Un fattore da tenere sotto controllo”

“Per quanto è migliorata la pulizia e la raccolta dei rifiuti, resta ancora una certa disponibilità di cibo attorno ai cassonetti…Questo è un fattore da tenere sotto controllo”, questo è stato riportato dall’esperto dell’Ispra (ente che si occupa del monitoraggio a livello nazionale di ungulati).

Quando si incontra un cinghiale bisogna mantenere la calma e non reagire in modo improvviso. Bisogna allontanarsi piano piano senza correre e senza voltargli le spalle. I movimenti bruschi potrebbero farlo sentire sotto minaccia e all’occorrenza si deve fare rumore per spaventarlo. Se si ha del cibo si può optare per due alternative: non farlo vedere o offrirlo. Nella peggiore delle ipotesi se dovesse attaccare bisogna trovare un punto sopraelevato o lanciare oggetti.