ADDIO CONTO IN ROSSO – C’è un sistema semplice che ti lascia sempre soldi da parte: da quando lo uso risparmiare è un gioco | Lo fanno anche le banche

Nessuno te l’ha mai detto, ma è possibile risparmiare denaro senza fare alcun tipo di sacrificio. Andiamo a scoprire cosa non ti dicono per arricchire le tue tasche.

Oggigiorno diventa sempre più complicato mettere da parte del denaro, soprattutto se si ha una famiglia numerosa. È inevitabile che le spese quotidiane aumentino e questo non permette di arrivare dignitosamente a fine mese.

Lo Stato per fortuna sta andando incontro ai cittadini italiani proponendo dei supporti economici, vale a dire i bonus. Ovviamente bisogna rispettare dei requisiti, in primis l’ISEE, per fare richiesta. È un modo per risparmiare, anche se ci sono altri modi per farlo.

C’è chi si affida alla propria agenda per segnare ogni singola spesa e chi è più al passo con i tempi affidandosi a un’app utile per gestire i propri risparmi. Ognuno di noi gestisce come meglio crede le proprie finanze e i risparmi, l’importante è riuscire in questo intento.

A tal proposito, secondo quanto riportato sul sito n26.com, pare che ci sia una regola efficace per gestire nel migliore dei modi sia le entrate che le uscite del tuo portafoglio. Non è difficile da seguire, ma devi stare attento a ogni tua singola mossa.

La regola infallibile del risparmio

Questa regola è stata proposta da Elizabeth Warren, senatrice e docente di diritto commerciale a Havard, nel suo libro intitolato “All your worth: the ultimate lifetime money plan”. Nell’impresa è stata aiutata dalla figlia Amelia Warren Tyagi e hanno riscosso un grande successo per ciò che hanno condiviso, frutto delle loro ricerche.

Entrambe hanno riferito che per avere tutto sotto controllo non bisogna ricorrere a metodi difficili, in quanto basta avere in mente delle categorie e per ogni categoria avere a disposizione una somma specifica di denaro. Se ancora non hai ben compreso, allora sarebbe opportuno proseguire nella lettura.

In questo modo risparmierai 5.000 euro!

Stiamo parlando della regola del 50/30/20. Essa ti permette di spendere una determinata somma di denaro per una categoria specifica. Prima di tutto il 50% del tuo reddito deve essere speso per affitto, bollette, polizze assicurative, pagamenti a rate e il cibo. Il 30% deve essere destinato allo svago e al tempo libero: abbigliamento, abbonamenti in palestra e uscite di vario tipo. Infine il 20% rappresentano il risparmio da mettere da parte.

Per esempio se hai uno stipendio di 2.000 euro potresti destinare 600 euro alle spese per lo svago, 400 euro da mettere nel salvadanaio e la parte restante per coprire le spese di prima necessità. In questo modo nell’arco di un anno risparmierai circa 5.000 euro.