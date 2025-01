Sconfitta da capolista per la Lazio: 1-0 a Braga

Baroni perde l’imbattibilità ma resta primo nel girone unico grazie all’ottimo cammino svolto. Decisiva la rete ad inizio gara di Horta che rompe gli equilibri e chiude una gara senza emozioni. Rischio derby della capitale agli ottavi.

PRIMO TEMPO

6′ – GOL! Braga-Lazio 1-0! Rete di Horta. Lungo possesso palla dei padroni di casa che trovano spazio sulla destra, Victor Gomez crossa basso e Ricardo Horta insacca nell’angolino basso col destro.

20′ – PEDRO A GIRO! Lo spagnolo calcia direttamente in porta e sfiora il palo alla destra di Hornicek!

40′ – Tanti errori da parte della Lazio che fa fatica a costruire azioni pericolose ed impensierire la retroguardia del Braga.

45’+2′ – Finisce il primo tempo al Municipal: Braga-Lazio 1-0.

SECONDO TEMPO

56′ – Noslin va via in velocità sulla sinistra e serve Pedro al limite, lo spagnolo viene sbilanciato al momento del tiro e non riesce a concludere da ottima posizione.

66′ – Lazio vicina al pari! Isaksen, appena entrato, tenta la conclusione al volo dal limite che trova il colpo di reni provvidenziale di Hornicek.

84′ – Reazione della Lazio! In due minuti prima Noslin e poi Dele-Bashiru impegnano severamente Hornicek che tiene in piedi il Braga.

90’+4′ – Finisce qui la gara: Braga-Lazio 1-0.

LE PAGELLE

Mandas 5,5: il Braga lo punisce in avvio, complice una disattenzione della linea difensiva. Per il resto della gara non compie interventi eclatanti.

Marusic 5,5: fa fatica a spostare l’inerzia di una gara sorniona.

Gigot 5: tanta irruenza nei contrasti (a volte troppa) e poca concentrazione nei ripiegamenti. Ennesimo approccio sbagliato della difesa che puntualmente mette in salita la partita della Lazio.

Romagnoli 5: insieme a Gigot sbanda clamorosamente contro le sortite dei portoghesi. Tanta confusione e poca lucidità.

Pellegrini 4,5: difende male andando in enorme difficoltà contro il modesto Gomez. In attacco, se possibile, fa anche peggio.

Dele-Bashiru 5: le difficoltà a giocare in posizione centrale si erano già viste contro la Fiorentina. Stasera non migliora la prestazione andando spesso fuori giri.

Gila 5,5: l’assenza di mediani costringe Baroni ad impiegarlo come play. La volontà non manca ma resta un pesce fuori d’acqua.

Noslin 5: nel guardare la gara ci si chiede se l’olandese fosse davvero entrato in campo. Non la sfiora minimamente rendendosi inutile alla causa biancoceleste.

Pedro 6: lo spagnolo, che in carriera si è saziato in quantità, dimostra di essere l’unico ad avere fame di vincere, sempre. Peccato la squadra non prenda esempio.

Tchaouna 5,5: prova a dare una scossa, soprattutto nella prima frazione, senza però incidere in modo determinate sul risultato.

Castellanos 5: vero che i compagni non lo assistono a dovere, anche lui però ci mette del suo gestendo male quei pochi palloni che gli capitano.

All.Baroni 5,5: il volto scuro è la sintesi di una gara che, seppur senza valore per la Lazio, il mister toscano voleva portare a casa. Sconfitta indolore.

Foto: S.S. Lazio Facebook