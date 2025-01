Lazio da urlo: il 3-1 alla Real Sociedad vale gli ottavi

Servono solamente 30 minuti ai biancocelesti per chiudere la gara. La sblocca Gila, poi Zaccagni e Castellanos mettono il sigillo sulla vittoria e la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League.

PRIMO TEMPO

6′ – GOL! Lazio 1-0 Real Sociedad! Rete di Gila! Cross dentro da calcio piazzato di Tavares, sul pallone arriva di testa Castellanos che riesce a servire lo spagnolo che calcia forte sotto la traversa e batte Remiro!

13′ – CHANCE LAZIO! Dia riceve palla in area e arriva a tu per tu con Remiro che chiude lo specchio della porta!

14′ – ANCORA LAZIO! Colpo di testa di Castellanos, salvataggio sulla linea poi arriva Gila, sempre di testa, ma il pallone si stampa sul palo!

25′ – OCCASIONE PER IL REAL SOCIEDAD! Kubo tocca al limite per Sucic che disegna una traiettoria quasi perfetta ma deve accontentarsi del palo!

30′ – Espulso Munoz (Real Sociedad) per doppio giallo: fallo ai danni di Isaksen.

32′ – GOL! Lazio 2-0 Real Sociedad! Questa volta ci pensa Zaccagni! I padroni di casa spingono a sinistra con Tavares che dialoga bene con Isaksen, quest’ultimo tocca poi dentro per il capitano che non sbaglia!

34′ – GOL! Lazio 3-0 Real Sociedad! Il tris porta la firma di Castellanos, bravo ad attaccare il primo palo su cross di Tavares e a infilare in rete con un preciso colpo di testa!

45’+3′ – Finisce il primo tempo: Lazio-Real Sociedad 3-0.

SECONDO TEMPO

60′ – seconda frazione di gioco che scorre senza sussulti con la Lazio in pieno controllo del gioco e del vantaggio.

74′ – OCCASIONE LAZIO! Sinistro ravvicinato di Pedro, traversa!

82′ – Lazio 3-1 Real Sociedad! Rete di Barrenechea! La difesa di casa pecca di attenzione e si fa sorprendere: Aramburu calcia forte in porta da posizione defilata ma ravvicinata, Mandas si oppone. Sulla respinta arriva proprio Barrenechea che di testa in tuffo accorcia le distanze!

90’+3′: Fine dei giochi all’Olimpico: Lazio batte Real Sociedad 3-1.

LE PAGELLE

Mandas 6: dopo il vantaggio subisce il ritorno dei baschi che si rendono pericolosi fino al 2-0 della Lazio. Da lì in poi resta a guardare la gara finire senza altri sussulti, tranne il gol della bandiera che rende meno amara la serata della Sociedad.

Marusic 6,5: resta in linea con la difesa per evitare capitomboli. Protegge bene nei 5 minuti di reazione dei baschi, per poi sciogliere le briglie ed esondare insieme al resto dei compagni.

Gila 7,5: se non è tra i migliori centrali in Europa, poco manca. Sblocca la gara dell’Olimpico da vero opportunista, strappa palloni a non finire ribaltando le sortite offensive del Real.

Romagnoli 6,5: mantiene alta l’attenzione contro i pericoli provenienti dagli attacchi avversari.

Tavares 6,5: semplicemente devastante fino alla mezz’ora, l’ennesimo infortunio muscolare lo costringe ad abbandonare la festa anzitempo.

Rovella 6,5: mette precisione estrema nei passaggi, aggiungendo un pizzico dì

Guendouzi 7: apre da mediano, chiude da terzino destro. L’emergenza lo costringe agli straordinari mostrandosi duttile in qualsiasi zona di campo.

Zaccagni 7: seconda gioia consecutiva dopo Verona, freddezza e precisione per mettere in ghiaccio la gara già dopo mezz’ora di gioco.

Dia 6,5: tanto lavoro di squadra per agevolare le sortite dei compagni.

Isaksen 7: non segna ma mette un impronta importante sulla gara. Manda in palla Munoz che si fa espellere alla mezz’ora, serve un cioccolatino sui piedi di Zaccagni deve solo mettere in rete.

Castellanos 7: il Taty si esalta tra le maglie larghissime dei baschi. Sigilla la fine dei giochi con una conclusione meravigliosa che manda fuori giri Remiro.

All.Baroni 7,5: aveva chiesto una gara da dentro o fuori, ha ottenuto un risultato che tiene la Lazio dentro ogni più roseo pronostico, prima in classifica e devastante in ogni sfumatura.

Foto: S.S. Lazio Facebook