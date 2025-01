Giro d’Italia 2025, si chiude ancora a Roma: il programma della 105esima edizione

Si parte in Albania, teatro delle prime tre tappe. Presentato anche il programma della Corsa Rosa, in programma a luglio

L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale del 108° Giro d’Italia, in programma dal 9 maggio al 1 giugno 2025, e del Giro d’Italia Women, che si terrà dal 6 al 13 luglio 2025. Una celebrazione dello sport e delle bellezze italiane che, ancora una volta, culminerà con il gran finale nella Città Eterna.

Giro d’Italia, traguardo nella Capitale per la terza volta consecutiva

Presenti alla cerimonia volti noti della politica, delle istituzioni, del mondo sportivo e dello spettacolo, a testimonianza dell’importanza crescente della Corsa Rosa, che rappresenta non solo un grande evento sportivo ma anche un’occasione unica di promozione turistica e culturale.

Anche per il 2025, il Giro d’Italia si concluderà a Roma (per la terza volta consecutiva, ndr), che si conferma una delle città simbolo della manifestazione. «Per noi è una grandissima gioia – ha dichiarato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri – rilanciamo e rafforziamo il rapporto tra Roma e il Giro. È la cinquantesima volta che una tappa della Corsa Rosa passa da Roma e la settima volta che il Giro finisce qui».

L’arrivo nella Capitale avrà un valore simbolico particolare, in quanto il percorso attraverserà alcuni dei luoghi recentemente riqualificati in vista del Giubileo 2025, come Piazza Pia e il Lungotevere. Un circuito spettacolare che unirà sport e storia, offrendo un’occasione straordinaria di promozione turistica grazie alla copertura televisiva in oltre 200 Paesi e con una platea stimata di 700 milioni di telespettatori.

Giro d’Italia 2025, le tappe

La Grande Partenza del Giro d’Italia 2025 avrà luogo a Durazzo, in Albania, segnando un nuovo capitolo nella storia del ciclismo. Il Primo Ministro albanese, Edi Rama, ha espresso grande entusiasmo per questa collaborazione, sottolineando il legame storico e culturale tra i due Paesi.

Le prime tre tappe si svolgeranno in terra albanese, con una cronometro individuale a Tirana e una tappa impegnativa a Valona, che prevede l’ascesa a Qafa e Llogarasë, il primo punto sopra i 1000 metri di questa edizione.

Il percorso del Giro d’Italia 2025 si preannuncia particolarmente impegnativo, con 3.413 chilometri totali e 52.500 metri di dislivello, 10.000 in più rispetto all’edizione precedente.

Prima settimana: dall’Albania all’Italia centrale

Dopo il primo giorno di riposo, il Giro ripartirà dalla penisola italiana con tre tappe potenzialmente adatte ai velocisti.

L’arrivo in salita ad Abruzzo Tagliacozzo darà il via alla sfida per la classifica generale. Seguirà una tappa con arrivo a Castelraimondo, per poi proseguire con la suggestiva Gubbio-Siena, tappa “Bartali” di questa edizione, caratterizzata da cinque settori di strade bianche (circa 30 km) e l’arrivo nella celebre Piazza del Campo.

Seconda settimana: la Toscana e il ritorno delle grandi salite

La seconda settimana vedrà una cronometro da Lucca a Pisa, che rievoca la storica prova del 1977 vinta da Knut Knudsen.

Il giorno successivo celebrerà il ritorno, dopo 25 anni, della salita di San Pellegrino in Alpe, una delle più dure d’Italia. Le tappe successive attraverseranno Veneto e Friuli Venezia Giulia, con un impegnativo arrivo ad Asiago, prima di concludersi con il secondo giorno di riposo.

Terza settimana: il tappone trentino e le Alpi

La terza settimana sarà quella decisiva. Si partirà con un tappone trentino con cinque salite dure e arrivo in salita a San Valentino (Brentonico) sul Monte Baldo, con vista sul Lago di Garda.

La tappa successiva porterà i corridori a Bormio, passando per il temuto Passo del Mortirolo, la Montagna Pantani di quest’edizione.

Le ultime due tappe prima del gran finale vedranno protagoniste le salite valdostane, con un dislivello di quasi 5000 metri da Biella a Champoluc, e la temibile tappa che prevede l’accoppiata finale Colle delle Finestre e Sestrière, dove si assegnerà probabilmente la Maglia Rosa.

La corsa si concluderà a Roma, con un circuito cittadino che attraverserà i luoghi più iconici della Capitale. La tappa finale sarà non solo una festa per gli appassionati di ciclismo, ma anche un’occasione per mettere in mostra la bellezza della città.

A luglio il Giro d’Italia Women

Dal 6 al 13 luglio 2025 si svolgerà anche il Giro d’Italia Women, che vedrà protagoniste le migliori cicliste del mondo.

La corsa si aprirà con una cronometro di 13,6 km a Bergamo e proseguirà con tappe impegnative come la Clusone-Aprica e il passaggio sul Passo del Tonale, a quota 1883 metri.

Il gran finale sarà a Imola, dove le cicliste affronteranno il circuito dei Mondiali del 2020, con le salite di Mazzolano e Cima Gallisterna, per un totale di 2200 metri di dislivello.