La Lazio rallenta e impatta sul Como: 1-1 all’Olimpico

Gara sotto tono per i biancocelesti in balia di un Como in palla e pericoloso in più occasioni. La rete di Dia nel primo tempo illude i suoi, ripresi dal colpo a botta sicura di Cutrone nella ripresa che frena la corsa verso la Champions.

PRIMO TEMPO

3′ – CHE OCCASIONE PER NICO PAZ! Rovella sbaglia il tocco per Lazzari, Fadera ruba palla e parte in contropiede imbucando per lo spagnolo, che a tu per tu con Provedel prova il pallonetto, ma colpisce male e il pallone termina sul fondo.

9′ – PALO DI KEMPF! Calcio di punizione di Strefezza, che trova il compagno al centro dell’area della Lazio. Kempf colpisce di testa anticipando Provedel, ma il pallone finisce sul legno.

14′ – PROVEDEL PARA SU STREFEZZA! Fadera vince il duello fisico con Lazzari e scarica all’indietro per l’ex Lecce, che controlla e calcia forte con il destro. Provedel è attento e respinge.

34′ – GOL! LAZIO-Como 1-0! Rete di Boulaye Dia! Gigot anticipa Diao sulla trequarti offensiva biancoceleste e serve Guendouzi, il quale controlla e va subito in verticale da Dia. Il senegalese si gira, elude l’intervento di Kempf e calcia sul secondo palo, battendo Butez.

45’+1′ – Finisce il primo tempo all’Olimpico: Lazio-Como 1-0.

SECONDO TEMPO

48′ – GIGOT SALVA LA LAZIO! Altro corner di Strefezza, spizzata sul primo palo di Kempf e colpo di testa sul secondo di Dossena, che cerca di prendere in controtempo Provedel, ma Gigot si piazza sulla linea e respinge di testa.

58′ – ESPULSO Loum Tchaouna. Secondo giallo comminato all’ex Salernitana, per un fallo su Alberto Moreno.

68′ – BUTEZ SALVA SU ISAKSEN! Gran contropiede di Isaksen, che porta palla, resiste al rientro di Kempf, si sposta il pallone sul destro e calcia forte a incrociare. Il portiere del Como si distende e mette in corner.

72′ – GOL! Lazio-COMO 1-1! Rete di Patrick Cutrone! Strefezza riceve da Van Der Brempt e crossa di prima in area, dove Belotti va a vuoto, ma il pallone sfila sul secondo palo, nella zona di Cutrone, che di testa insacca da pochi centimetri.

80′ – INCREDIBILE OCCASIONE PER LA LAZIO! Dele-Bashiru calcia dall’interno dell’area, Kempf devia il pallone che finisce nella zona di Guendouzi e Dia, i quali si ostacolano a vicenda e non riescono a calciare a botta sicura.

90’+4′ – Finisce in parità all’Olimpico: Lazio-Como 1-1.

LE PAGELLE

Provedel 6: nel primo tempo viene salvato dal palo colpito da Kempf dopo un uscita a vuoto. Nella ripresa è Gigot a sventare il pari con un intervento provvidenziale sulla linea. Non può nulla su Cutrone libero di battere a rete da due passi.

Lazzari 5,5: combina una frittata, in combinazione con Gigot, che spiana la strada ad un Nico Paz assetato di gol, ma impreciso. In zona offensiva cerca di creare apprensione senza però riuscire a far male.

Gigot 6: L’irruenza immotivata rischia di far saltare i piani di Baroni anzitempo, ma risulta determinante per mettere fuori gioco l’uomo più pericoloso del Como. In avvio di ripresa salva sulla linea un colpo di testa a botta sicura di Dossena.

Romagnoli 5,5: primi 15 minuti da film dell’orrore per il reparto difensivo biancoceleste. Qualche leggerezza di troppo costa caro al risultato finale.

Pellegrini 5: quanta imprecisione palla al piede. Rischia il doppio giallo per un intervento azzardato che l’arbitro non rileva.

Guendouzi 6: non il solito Guendo. Perde un possesso palla da brividi a metà primo tempo. Partecipa all’azione del vantaggio con il filtrante che libera al gol di Dia. A dieci dalla fine spreca clamorosamente un’occasione colossale a due passi da Butez.

Rovella 6: la stanchezza annebbia i pensieri dell’ex Monza, impreciso in più occasioni ed in difficoltà contro la vivacità degli avversari.

Isaksen 5: Troppo sterile l’apporto in zona offensiva. Il danese non riesce ad incidere complice anche una serata in ombra dei compagni.

Tchaouna 5: Rovina una serata povera di emozioni con una doppia ammonizione subìta in appena un minuto di gioco.

Dele-Bashiru 6,5: quando decide di mettersi in proprio da la sensazione di poter trascinare chiunque. Prova a bucare la porta del Como mancando di precisione.

Dia 7: finalmente Dia! Il senegalese si libera dalle catene del digiuno a modo suo: finta su Kempf, per aggirarlo, e sinistro imprendibile sul secondo palo. Bomber ritrovato.

All. Baroni 5,5: la Lazio più brutta della stagione nel momento più importante. Pareggio che sa di tonfo per i suoi, apparsi stanchi e senza più fame di successo.

Foto: S.S. Lazio Facebook