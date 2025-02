Graffio Champions per la Lazio: 1-2 a Cagliari

Successo fondamentale per i biancocelesti in ottica quarto posto. Decisive le reti di Zaccagni e Castellanos che vanificano il pari momentaneo di Piccoli e rilanciano le ambizioni europee di Baroni.

PRIMO TEMPO

5′ – La prima chance è del Cagliari: Viola riceve palla dai 20 metri e spara un bolide che Provedel devia in calcio d’angolo.

12′ – Cagliari a trazione anteriore. Occasione clamorosa per Piccoli che riceve un ottimo pallone in area piccola: la deviazione in scivolata del numero 91 finisce fuori.

17′ – Gol annullato alla Lazio. Rinvio maldestro di Yerry Mina che finisce addosso alla mano di Dia e rimbalza in rete: il Var cancella la gioia dei biancocelesti.

35′ – Gara che ha perso in intensità con entrambe le squadre che fanno fatica a trovare vie di fuga utili a creare pericoli.

41′ – LAZIO IN VANTAGGIO, GOL DI MATTIA ZACCAGNI. Pallone tagliente di Hysaj che attraversa l’area e trova l’inserimento vincente del capitano biancoceleste, bravo nel spingere in rete in scivolata.

45’+1′ – Finisce il primo tempo all’Unipol Domus: Cagliari-Lazio 0-1.

SECONDO TEMPO

46′ – Cagliari pericoloso in avvio di ripresa: ci prova Zortea, bravo a trovare lo spazio per la conclusione che passa non lontano dalla porta difesa da Provedel.

50′ – Ancora rossoblu vicino al pari: Adopo semina il panico in area e tenta la conclusione che sorvola la traversa di un niente.

55′ – Pareggio del Cagliari, gol di Roberto Piccoli: da azione d’angolo l’attaccante svetta di testa sul secondo palo e la mette in rete.

57′ – Lazio ad un passo dal nuovo vantaggio: Romagnoli prova a soprendere Caprile di testa ma il portiere salva in angolo.

64′ NUOVO VANTAGGIO DELLA LAZIO, TATY CASTELLANOS: azione corale partita da Isaksen e finita con la sponda di Dia ed il tocco di Zaccagni che serve l’argentino, libero di battere a rete.

74′ – Doppio miracolo di Caprile: il portiere rossoblu salva prima su Zaccagni e poi su Isaksen tenendo in piedi il Cagliari.

90’+5′ – Termina qui la gara: Lazio batte Cagliari 1-2.

LE PAGELLE

Provedel 6: Nel primo tempo salva su Viola, non può nulla sulla testata vincente di Piccoli.

Marusic 6: copre bene su Zappa che crea insidie. Resta fermo nella propria posizione senza influire nelle azioni offensive.

Gila 5,5: qualche disattenzione di troppo mette in apprensione la retroguardia biancoceleste.

Romagnoli 6,5: il migliore del reparto arretrato:

Hysaj 6: fà e disfà. Suo l’assist per il vantaggio di Zaccagni, sempre suo l’errore di posizione che lascia libero Piccoli di battere a rete.

Rovella 6,5: pulisce le trame di gioco smorzando la pressione costante del Cagliari.

Guendouzi 6: qualche errore in fase di possesso macchiano una gara comunque di sacrificio per il francese.

Zaccagni 7,5: Gol da attaccante vero, assist ed una prestazione di sacrificio. La bandiera della Lazio è lui e sventola più alta che mai.

Dia 6,5: non segna, ma quanto lotta: il numero 19 fa da collante tra centrocampo e attacco proteggendo il possesso palla dei biancocelesti.

Isaksen 6,5: Gara frizzante quella del danese. Sgasa sulla destra lasciando sul posto il diretto avversario. Tenta il gol trovando il miracolo di Caprile che gli nega la gioia del 1-3.

Castellanos 7: Con Yerry Mina se l’è promesse dalla gara d’andata. Alla fine la spunta lui, con un gol facile facile che mette fine alla contesa.

All.Baroni 7: vittoria fondamentale ottenuta con le unghie e con i denti dalla Lazio che sorpassa la Juventus e torna al quarto posto.

Foto: S.S. Lazio Facebook