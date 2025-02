Roma. Rugby, torna il Sei Nazioni all’Olimpico: le date

L’appuntamento con il Guinness Sei Nazioni 2025 è arrivato e Roma è pronta a trasformarsi nuovamente nella capitale del grande rugby internazionale. La Nazionale italiana, guidata dal nuovo commissario tecnico Gonzalo Quesada, sarà protagonista di tre sfide casalinghe allo Stadio Olimpico, un appuntamento imperdibile per gli appassionati della palla ovale.

Sei Nazioni, il calendario delle gare in casa

L’Italia ha debuttato nel torneo sabato 1 febbraio in Scozia (sconfitta 31-19 dai padroni di casa, ndr), ma il momento più atteso sarà l’esordio casalingo all’Olimpico l’8 febbraio contro il Galles. Seguiranno poi l’incontro con la Francia del 23 febbraio e quello contro gli irlandesi del 16 marzo.

Tre sfide che si preannunciano avvincenti e combattute, con gli Azzurri chiamati a confermare i progressi visti nell’edizione 2024 del torneo, dove hanno ottenuto il miglior risultato di sempre: due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Un bilancio che ha consacrato Tommaso Menoncello come miglior giocatore della competizione, un riconoscimento che testimonia la crescita del movimento italiano.

L’entusiasmo per il Sei Nazioni si estenderà oltre il campo, coinvolgendo l’intera città. Roma Capitale sostiene la manifestazione, pronta ad accogliere migliaia di tifosi italiani e stranieri che giungeranno per seguire le partite e vivere l’atmosfera unica del torneo. Il Foro Italico sarà il cuore pulsante del tifo e dell’intrattenimento, con l’allestimento del tradizionale “Terzo Tempo Village”, un’area dedicata ai valori di amicizia e sportività che da sempre caratterizzano il mondo del rugby. Nel villaggio, i tifosi potranno immergersi in un’esperienza a 360 gradi tra musica, animazione, gastronomia e attività per bambini, grazie alle iniziative della Federazione Italiana Rugby. Un’occasione per celebrare lo spirito del Sei Nazioni anche fuori dal campo.