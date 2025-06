SCIOPERO ROMA – Metro e autobus si fermano nei giorni peggiori: a luglio resti bloccato per ore | Nessuno ha previsto il piano B

I romani sono preoccupati perché non potranno usufruire dei mezzi di trasporto pubblico nel mese di luglio. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo.

Secondo quanto riportato sul sito moveo.telepass.com pare che a luglio ci saranno tanti scioperi dei mezzi di trasporto pubblico e questo rappresenterà un grande problema per chi quotidianamente fa il pendolare da un punto a un altro della città.

È stato realizzato un calendario degli scioperi dei trasporti del Ministero dei Trasporti e ciò non è assolutamente piaciuto ai diretti interessati. Potrebbero esserci delle variazioni, dunque sarebbe opportuno monitorare tutti i giorni i portali ufficiali delle aziende di trasporto e degli enti locali. Lì vengono pubblicate informazioni di qualsiasi tipo.

Inoltre si consiglia di acquistare i biglietti in anticipo con l’ausilio delle App o dei servizi on-line per evitare di avere problemi alle casse delle biglietterie. Si potrebbe anche prendere in considerazione l’idea di puntare sulla micro-mobilità elettrica o sul car sharing come ultima alternativa da considerare se ci si trova in difficoltà.

Ma quando avranno inizio gli scioperi? E quanto tempo dureranno? Andiamo subito a scoprirlo per capire se optare per il piano B.

Roma nel caos più totale! Addio ai mezzi pubblici di trasporto

Per quanto riguarda i treni è certo che da lunedì 7 luglio il personale di macchine di bordo di FS Italiane andrà in sciopero dalle 21:00 di lunedì fino alle 18:00 di martedì 8 luglio. Nell’agenda segna anche domenica 20 perché il personale Trenitalia del Piemonte e Valle d’Aosta andrà in sciopero per 23 ore, dalle 3:00 del 20 alle 2:00 del 21 luglio.

Il 10 luglio, invece, ci saranno degli scioperi nel settore aereo. Per 24 ore aderiranno allo sciopero le Aziende Handling Associate Assohandless, Soc. Aviation Service Aeroporto di Venezia e Soc. Swissport Italia a Milano Linate. Tuttavia chi vive nel Lazio vuole sapere a cosa andrà incontro.

Ecco nella capitale italiana chi ha aderito allo sciopero

Le persone faranno a meno dei mezzi pubblici sabato 5 luglio perché ARST in Sardegna ha aderito alla protesta organizzata dal sindacato OSR/OSP ORSA Autoferro Tpl. Lunedì 7 luglio dalle 11:00 alle 15:00 non circoleranno in Liguria i mezzi di ATC. Domenica 13 luglio il personale del TPL linea di Savona non sarà in attività per 24 ore.

Il 18 luglio a Monza e Trezzo sull’Adda non sarà possibile usufruire dei mezzi di trasporto della società Net dalle 18:00 alle 22: 00. Il personale turnista di EAV a Ischia e Procida non opererà dalle 19:55 alle 13:55. Infine nella capitale italiana il 7 luglio dalle 12:30 alle 16:30 il personale della Società Paolo Scoppio Autolinee e quello di Sabato Viaggi sciopererà.