Obbligo cellulare in auto, la Polizia sta fermando tutti: le multe arrivano a 2.000€ se te lo chiedono e non lo consegni subito | Posti di blocco ai semafori

Sembrerà assurdo, ma se non hai il dispositivo cellulare in auto potresti andare incontro a delle multe salate. Andiamo a scoprire stavolta cosa ha proposto il Codice della Strada.

Codice della Strada è un insieme di leggi che regolano la circolazione di veicoli, persone e animali. Probabilmente non tutti sanno che la prima legge fu emanata da Giulio Cesare per dare ordine al passaggio di carri trainati da animali nella Caput Mundi del passato. Ovviamente da allora tante cose sono cambiate.

La legge va di pari passo con quanto accade nel mondo circostante. Un esempio? Leggi più severe da quando la percentuale di coloro che si mettono alla guida in stato di ebbrezza è aumentata a dismisura. A tal proposito le pattuglie di Polizia sottopongono le persone all’alcol test.

Il tasso alcolemico può essere rilevato nel respiro e per questo si fa ricorso all’etilometro. I valori limite legale in Italia attualmente è di 0,5 g/L. Tra 1,2-2.0 si parla di vera e propria ubriachezza con andatura barcollante mentre se si va oltre i 4.0 allora si va incontro all’incoscienza, coma, depressione respiratoria e cardio vascolare e persino la morte.

Un’altra fonte di distrazione, che potrebbe essere fatale quando si è alla guida, è rappresentata dall’uso improprio del dispositivo cellulare. Anche in questo caso si va incontro a delle multe salate, anche se in qualche caso è obbligatorio averne uno quando si è in auto.

È obbligatorio il cellulare in auto? Ecco la nuova legge

Purtroppo il cellulare viene utilizzato nei momenti meno opportuni. La multa oscilla tra i 250 e i 1.000 euro, con decurtazione di alcuni punti dalla patente. In alcuni casi c’è anche la sospensione che può variare da 1 a 3 mesi, il tutto dipende dalla gravità della situazione.

In auto sarebbe opportuno avere un sistema di aggancio del supporto dello smartphone su cruscotto, sul parabrezza, nella bocchetta di areazione. È consentito l’uso di apparecchi a vivavoce o dotati di auricolare. A prescindere da questi dettagli una cosa è certa: il dispositivo cellulare ormai è diventato obbligatorio.

Nuove regole per la circolazione stradale

Sul sito lafedelta.it è stata riportata la notizia inerente alla patente digitale. Questi documenti si possono caricare sull’app Io, disponibile per tutti gli smartphone. Ovviamente i documenti nella versione digitale hanno un valore legale possono essere esibiti in caso di controlli da parte della Polizia.

In realtà occorrono due versioni, una cartacea e una digitale. Non hai la prima versione allora avrei bisogno del cellulare per mostrare la patente. Tuttavia per ora non tutti i poliziotti sono dotati di un’applicazione ad hoc per leggere il codice QR associato alla patente di guida digitale.