Addio Dybala, hanno provato di tutto ma se n’è andato: l’ultimo bollettino era spaventoso | Colleghi e amici in lacrime

Quale sarà il destino del giovane calciatore? Per Paolo Dybala pare che si siano in vista nuove occasioni da cogliere al volo. Ecco quale maglia indosserà.

Coloro che seguono il mondo del calcio sanno bene chi è Paolo Exequiel Dybala. Nato a Laguna Larga il 15 novembre 1993, il calciatore argentino è famoso per essere attaccante della Roma e della Nazionale Argentina, con cui è diventato campione del mondo nel 2022.

Non tutti sanno che è soprannominato “il gioiello”, un nomignolo che un giornalista gli attribuì durante i suoi primi esordi in campo alle prese con il pallone. Del resto la sua tecnica non è passata inosservata. Gli esperti sostengono che è uno dei più talentuosi della sua generazione ed è bravo nel contropiede e nel dribbling.

Tra l’altro riesce a segnare dei gol di testa grazie alla rapidità dei suoi movimenti in spazi brevi e tempistiche inimmaginabili. È un mancino a tutti gli effetti ed è in grado di proteggere il pallone dall’avversario. Gli allenatori puntano su di lui anche nei rigori e nei calci di punizione.

Qualcuno lo ha paragonato al connazionale Omar Sivori per lo stile di gioco. I tifosi sanno bene che indossò la maglia giallorossa il 14 agosto 2022 e da allora non ho fatto altro che regalare tante emozioni. Tuttavia ora sembra che aggiungerà dell’altro nel suo curriculum.

Paolo Dybala, una carriera calcistica degna di tutto rispetto

Il calciatore con Lautaro Martinez è passato alla storia per aver segnato più reti nella Super Coppa italiana! Nel 2012 hai indossato la maglia del Palermo, dal 2015 fino al 2022 quella della Juventus e dal 2022 fino ad ora quello della Roma. Adesso pare che sarà colto a braccia aperte in un’altra squadra di serie A.

Sul sito bolognasportnews.it la notizia è stata riportata alla perfezione. In occasione del Calciomercato pare che per lui ci sarà una nuova occasione che gli permetterà di mostrare in campo le sue doti calcistiche.

Ecco quale sarà il destino del calciatore

L’attaccante argentino in realtà ha il contratto con la Roma in scadenza nel giugno 2026, ma le carte in tavola possono cambiare ugualmente. In passato qualcuno ha pensato per lui al Real Madrid e al Barcellona, ma in tal caso non sono state menzionate.

Non è ancora chiaro quale sarà il suo futuro, fatto sta che i tifosi della Roma sperano di vederlo ancora con la maglia giallorossa. Del resto il contratto scadrà l’anno prossimo, dunque si farà di tutto per trattenerlo fino a quando non arriverà il momento di salutare tutti. A breve ci sarà la nuova svolta in serie A, dunque non ci resta che attendere.