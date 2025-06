CASA AL MARE A 29.000€ – C’è anche il giardino e costa meno di una Panda: il sogno di tanti adesso diventa realtà | Prezzi bloccati per poco

Vuoi una casa poco distante dal mare dove trascorrere una vacanza dedita al relax? Allora devi valutare alcune città dell’Italia per i prezzi super convenienti.

Ormai le vacanze tanto attese stanno per arrivare, anche se qualcuno già ha preparato le valigie per recarsi in luoghi paradisiaci. C’è chi ogni anno prenota un aereo e raggiunge mete esotiche per vedere con i propri occhi angoli paradisiaci visti in televisione o sui social. I giovani prediligono Ibiza e Mykonos perché vogliono staccare totalmente la spina e divertirsi con i propri amici dimenticando addirittura di dormire.

Poi all’appello non mancano persone che vogliono una vacanza dedita al relax più assoluto ed ecco che prenotano hotel e villaggi dove hanno tutto a portata di mano. Ottimo per coloro che vogliono essere serviti e reperiti, cosa plausibile dopo un anno di tour de force tra lavoro e famiglia.

C’è anche un’altra categoria da non trascurare, ovvero quella di coloro che desiderano avere la casa dei propri sogni nei pressi del mare. Purtroppo per qualcuno resta solo un sogno per via dei prezzi inaccessibili.

Eppure non è detta l’ultima parola! Sul sito menshealth.com è stata riportata una notizia che farà fare i salti di gioia a coloro che hanno questo desiderio. Sembra che ci siano delle località dove è possibile affittare case o addirittura comprarle a meno di 50.000 euro. Andiamo a scoprire dove bisogna recarsi.

Una regione che offre tante occasioni vantaggiose

In questo caso si sta parlando di una regione italiana del Sud di 1.833.953 abitanti. Rappresenta la punta dello stivale italiano ed è occupata da rilievi montuosi di una certa rilevanza. Questo lascia intendere che una piccola parte della superficie è occupata da pianure. La regione ha anche più piccole isole, Dino e Cirella, e fiumi più lunghi sono il Crati e il Neto che sfociano nel Mar Ionio.

Ancora oggi si trovano tracce della cultura greca, romana, bizantina e normanna. Tra le architetture militari ci sono i castelli, fortificazioni e torri di avvistamento costiere che risalgono al periodo medievale. Famosissimo è il Castello di Corigliano perché definito il più bello dell’Italia meridionale.

Ecco le città che faranno al caso tuo

Stiamo parlando della Calabria. Tra i luoghi più noti dove poter trovare degli investimenti giusto ci sono Tropea e Scalea. Con 30.000 euro puoi acquistare una casa vicino al mare. Un’altra regione del Sud da considerare è la Puglia con le sue bellissime città Lecce e Ostuni, molto visitate soprattutto nel periodo estivo.

Infine anche le zone di montagna sono molto gradite e in questo caso c’è un ottimo rapporto qualità-prezzo in Abruzzo. In questo caso si possono menzionare i piccoli borghi come Santo Stefano di Sessanio, ottimo per chi è alla ricerca di relax e pace.