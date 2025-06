Addio alla Sardegna, quest’anno il mare più bello è nel Lazio: acqua cristallina e spiagge deserte | Prezzi ancora accessibili

Quest’anno opta per una vacanza in Italia, precisamente nel Lazio. Le sue acque cristalline ti faranno venire in mente i Caraibi! Ecco dove devi andare.

Non ci crederai, ma non devi andare necessariamente in Sardegna per immergersi nelle acque cristalline. Nella provincia di Roma e Viterbo sono facilmente raggiungibili mentre lungo la costa di Latina sono famosi la Riviera di Ulisse, il Parco Nazionale del Circeo e Sperlonga.

Le spiagge di Viterbo più note sono quelle di Tarquinia Lido e di Montalto di Castro Marina. Piana di Spille, invece, è ottima per i nudisti. Per quanto riguarda Roma la spiaggia più vicina è quella del Lido di Ostia che si può raggiungere con i mezzi pubblici mentre in auto è possibile andare verso la spiaggia di Capocotta attrezzata anche per gli animali.

Poi non mancano Sperlonga, le spiagge sabbiose con le dune di Torre Paola e la costa frastagliata di Formia e Gaeta. Gaeta ha la spiaggia di Serapo con i suoi 300 scalini. Potrebbe risultare difficoltoso arrivare, ma una volta percorso un sentiero capirai che ne vale la pena.

Ma non finisce qui perché il Lazio offre tanto altro di interessante. In questo caso si ricorda alla perfezione la Sardegna e perfino i Caraibi! Se sei scettico allora prosegui nella lettura.

Un’oasi paradisiaca nei pressi di Roma

L’isola italiana è una meta turistica molto apprezzata per le sue spiagge e quella più famosa in assoluto è Cala Mariolu (Baunei) dal fascino tropicale. A seguire c’è Cala Spinosa (Santa Teresa Gallura) con le sue rocce granitiche e il faro guardiano delle Bocche di Bonifacio. Il mare ha mille sfumature, dallo smeraldo fino al blu cobalto.

Poi c’è La Pelosa (Stintino) protetta dalla barriera naturale dei faraglioni di Capo Falcone. Nel Lazio non ci crederai, ma esiste una sorta di angolo paradisiaco immerso nelle acque cristalline del Mar Tirreno. Andando nello specifico, stiamo parlando di un arcipelago di isole.

Le isole più belle del Mar Tirreno

Ponza è quella più conosciuta soprattutto per la leggendaria Grotta di Ulisse e le piscine naturali di Cala Feola. Le spiagge più frequentate sono Chiaia di Luna e spiaggia di Frontone. A seguire C’è l’isola di origine vulcanica Ventotene che custodisce le rovine romane della Villa di Giulia ed è ottima per gli amanti dello snorkeling. Una delle spiagge più gettonate è Cala Nera.

Palmarola è caratterizzata da rocce spettacolari, ma per questo motivo sono raggiungibili solo via mare. È consigliata per vivere nel massimo relax lontano dal caos tipico della città. Sicuramente la spiaggia più bella è Cala del Porto. Cosa aspetti? Non occorre né andare in Sardegna nei Caraibi. Il paradiso è a pochi passi da casa tua.