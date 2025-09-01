Sciopero devastante a Roma: treni, metro e tram fermi per tutte queste giornate | Se devi spostarti, preparati al blocco totale

Tra pochi giorni prenderanno il via una serie di scioperi, che getteranno il caos tra i cittadini: ecco tutte le informazioni utili.

Ancora una volta migliaia di romani dovranno fare i conti con l’ennesimo sciopero dei trasporti pubblici, che causerà numerosi disagi lungo la città. Residenti e pendolari saranno infatti costretti a cambiare la propria routine, optando per una soluzione altrettanto rapida ed economica.

Come se non bastasse, l’inizio del nuovo anno scolastico rende il tutto ancora più caotico e impegnativo. A breve diversi servizi saranno cancellati o deviati a causa di alcuni lavori che si verificheranno in prossimità delle linee principali della metro.

Il prossimo mese rappresenterà dunque un periodo stressante e spiacevole per migliaia e migliaia di persone, desiderose di arrivare alla propria destinazione nel minor tempo possibile. Ma scopriamo nel dettaglio come cambierà la mobilitazione.

Allerta mobilitazione: in arrivo interruzioni e deviazioni

Il primo sciopero prenderà il via sabato 6 settembre e si protrarrà per tutto il weekend, terminando dunque domenica 7 settembre. In questo lasso di tempo i cittadini dovranno fare a meno della linea metro B, in quanto si procederà alla chiusura della tratta Laurentina-Rebibbia per procedere al posizionamento del nuovo ponte Giulio Rocco.

Affinché i lavori proseguano senza imprevisti o ritardi, la diramazione MB1 (Bologna-Jonio) sarà interrotta. Il Comune ha comunque predisposto degli autobus che effettueranno le tratte in questione, riducendo così i disagi da parte dei cittadini che sono soliti effettuarle.

Altri interventi previsti per il mese di settembre

Oltre alla linea B, anche la metro C subirà delle modifiche, dovute ai lavori che si terranno dall’8 al 14 settembre. Tuttavia, per evitare ulteriori malesseri in termini di mobilità, non si procederà alla totale chiusura. Però, saranno implementate delle limitazioni, che si raccomanda ai romani di tenere conto.

Le suddette riguardano soprattutto le ore serali. Anche in questo caso, saranno previste dei bus sostitutivi. Altre chiusure della linea invece sono programmate per il fine settimana di sabato 30 agosto e domenica 31 agosto, e per quello di sabato 20 e domenica 21 settembre. In ogni caso, secondo quanto reso pubblico dall’amministrazione, le corse torneranno alla normalità a partire dal 22 settembre. Per gli interessati, la metro A procederà regolarmente per tutto il mese di settembre.