Sciagura a Viale Mazzini: conduttrice amatissima ha ricevuto la brutta notizia | Sta capitando l’impensabile

Si abbatte un nuovo tornado mediatico su Viale Mazzini: dopo la recente doccia fredda, l’amata conduttrice chiude serranda.

Nel 2023 la pubblica emittente ha vissuto un profondo rinnovamento interno, legato inevitabilmente all’avvento del Governo Meloni e sancito dalle clamorose dimissioni dell’ex Amministratore delegato Carlo Fuortes.

In seguito, una schiera di volti eccellenti hanno ufficializzato il proprio congedo dalle reti Rai, a partire da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, seguiti a ruota da Bianca Berlinguer, Lucia Annunziata e Roberto Saviano.

Volti storici come Flavio Insinna e Serena Bortone, inoltre, sono stati rimossi dai rispettivi programmi; se il primo, infatti, ha dovuto rinunciare a “L’eredità” in favore di Pino Insegno, la seconda ha ceduto il passo a Caterina Balivo su Rai1, e concluso l’esperienza al timone di “Oggi è un altro giorno”.

Serena Bortone, fedelissima alle reti Rai, è stata retrocessa sul terzo canale nazionale, e le è stato affidato lo zoppicante format “Chesarà”. L’esperimento ibrido, però, sta mietendo ascolti piuttosto deludenti. Il direttore di approfondimento Rai Paolo Corsini ha recentemente sollevato l’ipotesi di una soppressione in corsa di “Chesarà”, con buona pace della padrona di casa: ecco cos’è accaduto in Commissione parlamentare…

Rai, Serena Bortone prossima all’ennesima chiusura?

Alcuni programmi Rai sono finiti nel mirino della Commissione parlamentare, a cominciare da “Chesarà” di Serena Bortone. Anche “Avanti popolo” di Nunzia De Girolamo, inoltre, naviga in cattive acque, così come la conduzione di Pino Insegno nel game-show “Il Mercante in Fiera”. Bianca Guaccero si è addirittura vista sopprimere “Liberi tutti!” dopo una manciata di puntate, e “Macondo” di Camila Raznovich rischia la medesima sorte.

Paolo Corsini ha riferito, come riporta anche “Gossip e TV”: “Ci sono luci e ci sono ombre. Sulle ombre interverremo. Ci sono iniziative editoriali che hanno le loro difficoltà. ‘Avanti popolo’ è tra queste, ma è in piedi solo da 4 puntate. Faremo le nostre valutazioni“. Corsini ha poi sganciato la bomba in Commissione: “Anche ‘Chesarà’ di Serena Bortone lo stiamo valutando, ha avuto delle difficoltà. Abbiamo tentato dei programmi che sono stati chiusi perché non hanno avuto riscontro, ma altri programmi stanno andando bene“.

Caos in Rai, l’emittente procede a tentoni

La pubblica emittente sembra attraversare da mesi un’autentica crisi di identità, e a pagarne lo scotto sono non solo alcuni volti della sua scuderia, ma anche il pubblico, disorientato dai repentini cambi di seggiole nei principali programmi.

Gli unici punti fermi in Rai, almeno per il momento, restano gli storici format di Carlo Conti, Milly Carlucci, Amadeus e Marco Liorni. Che accadrà dal 2024, con Mara Venier dimissionaria da “Domenica in” ed Amadeus alla sua ultima tornata del Festival di Sanremo?