Vito Coppola ha dimenticato definitivamente Arisa: beccato con un’altra | Lei è di una bellezza spropositata

Vito Coppola, il ballerino beccato con una splendida donna. Altro che Arisa!

Quando si sono conosciuti una manciata di anni fa nella pista di Ballando Con Le Stelle è stato praticamente amore a prima vista. O meglio, il feeling era più che palpabile fin dalle prime esibizioni ottenute innanzi ai giudici. Inizialmente si era parlato solo di una grande amicizia, seppur molto affettuosa, anche perché lei voleva andarci piano.

Aveva già sofferto molto per amore e voleva andarci, come si suol dire, con i piedi di piombo. Alla fine ha ceduto a quel sentimento tanto speciale che era nato tra di loro e ha deciso di viverlo alla luce del sole. Arisa era felice e con il suo Vito ha trionfato al programma danzereccio di Rai 1, condotto dalla strepitosa Milly Carlucci.

Peccato che poi, una volta finito lo show, il loro legame non sia durato un granché. Lei ha avuto ancora una volta il cuore spezzato in mille pezzi anche se non ha mai per davvero speso cattive parole nei confronti del suo ex. E’ tornata ad Amici a svolgere il suo ruolo di coach di canto che poi negli scorsi mei ha lasciato per assumere quello di giudice a The Voice Kids.

Vito Coppola, beccato con un’altra, altro che Arisa!

Lui se ne è andato dall’ Italia, essendo da tempo, nonostante sia giovanissimo, un ballerino molto apprezzato nel mondo. E pare che sia anche stato il fatto della lontananza geografica a sgretolare il loro legame. In ogni caso i due sono rimasti in buoni rapporti come attestano anche alcuni like o commenti sui rispettivi Profili Ufficiali Instagram.

Tuttavia ora Rosalba Pippa, questo è il vero nome della cantante, deve mettersi necessariamente il cuore in pace. Difatti Vito l’ha ormai dimenticata. Le foto e i video parlano decisamente molto ma molto chiaro in merito. L’intesa con l’altra è davvero alta, anzi, potremmo dire proprio alle stelle. Di chi stiamo parlando? Fuori il nome della fortunata.

Lui ora danza con la bella attrice

Della bellissima Ellie Louise Leach, attrice di grande successo, con la quale delizia il vasto pubblico della BBC nella versione inglese di Ballando Con Le Stelle. L’intesa tra di loro è più che evidente e non sono nemmeno mancati dei baci passionali in scena soprattutto dopo un meraviglioso paso doble.

Insomma, a quanto pare il maestro italiano ha conquistato anche l’Inghilterra e una sua star. A questo punto Arisa non può che vederlo danzare felice e raggiante con l’altra in pista ricordandosi di quando lo faceva con lei in Italia. Forse, però, come sostengono i suoi fan. sarebbe meglio evitare la visione e concentrarsi di più sul suo futuro, a partire dal suo approdo alla Corte di Antonella Clerici.