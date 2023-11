Aurora Ramazzotti si allena e molla il figlio proprio a lui: chi è il (paradossale) babysitter di Cesare

Aurora Ramazzotti ha pubblicato una Instagram story di recente in cui è presente il figlio Cesare con il baby sitter di turno. Andiamo a scoprire chi si sta occupando del piccolo

In queste ore si sta parlando della madre di Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker, per via della sua nuova relazione con l’osteopata dei vip Alessandro Carollo. Sono usciti allo scoperto soprattutto in seguito a una Instagram story di lei dove fa implicitamente riferimento alla sua felicità ritrovata. I fan sono contenti perché dopo tanto tempo ha ritrovato il sorriso.

Sicuramente non toglierà del tempo alla famiglia che ha sempre messo al primo posto. Non a caso il mese scorso è stato il decimo compleanno di Sole e all’appello non è mancato neanche il padre Tomaso Trussardi. I due ex si sono mostrati freddi e distaccati, ma hanno dato priorità alla figlia avendo comunque rispetto reciproco.

Nonostante la maternità abbia stravolto la sua vita, Aurora non rinuncia mai a prendersi cura di se stessa. Proprio per questo motivo si allena costantemente e, quando i nonni non ci sono, sa a chi rivolgersi quando si tratta di accudire Cesare. A volte non è il compagno Goffredo Cerza.

Quando non c’è per impegni lavorativi, Aurora si affida a una persona d’esperienza che ha saputo occuparsene nel migliore dei modi mentre lei si è dedicata all’attività sportiva in palestra. Ma di chi si si sta parlando? Andiamo subito a scoprirlo.

Aurora Ramazzotti si affida a lui a occhi chiusi

Essendo un personaggio pubblico, Aurora Ramazzotti tende a condividere degli scatti della sua quotidianità avvalendosi dei profili social. Sia lei che Goffredo non hanno intenzione dimostrare il volto del piccolo di famiglia, scelta largamente condivisa dai follower.

Non a caso anche nell’ultima Instagram story il piccolo è girato di spalle, però l’attenzione si è focalizzata su un piccolo dettaglio: un baby sitter alquanto insolito.

Un insolito baby sitter per Cesare

Di solito si è abituati a associare una figura della baby-sitter a una ragazza o una donna amorevole. Stavolta si può parlare di un’eccezione, dato che Cesare è tra le braccia di Paolo Zotta, vale a dire il personal trainer di Aurora Ramazzotti. Ex pugile Milanese con 15 anni di esperienza alle spalle.

Era inevitabile che la ragazza si affidasse a uno di un certo spessore nel settore del fitness. Nel selfie lei è sorridente mentre lui si occupa dolcemente di Cesare. Un baby-sitter con i fiocchi che non ha esitato a utilizzare il marsupio comodo sia per i piccoli che per i genitori.