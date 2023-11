Anna Pettinelli, la sua casa romana è davvero umile: altro che lusso sfarzoso

Anna Pettinelli è tornata ad Amici di Maria De Filippi. Ma quando si spengono le telecamere dove si reca? La casa nel cuore della capitale è semplicemente stupenda

Anna Pettinelli ha di nuovo il ruolo di maestra nel talent show più noto della Mediaset. Maria De Filippi ha deciso di ricontattarla per sostituire Arisa alle prese con altri impegni professionali.

Tutti sono concordi nel dire che abbia una forte personalità al punto tale da scontrarsi con i colleghi Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. Con quest’ultimo era prevedibile che ci sarebbero stati dei battibecchi perché in passato è capitato che avessero opinioni diverse sugli allievi.

Per qualcuno i suoi modi di fare sono alquanto crudi e per questo motivo le critiche non mancano sui social. Purtroppo qualcuno nelle ultime settimane ha esagerato con i toni, in quanto i fan hanno consigliato alla Pettinelli di esporre una denuncia.

Tutto sommato riesce alla perfezione ad affrontare queste situazioni per la sua indiscussa esperienza nel mondo dello spettacolo. Sicuramente avrà modo di rilassarsi quando rientra a casa. Qualche curioso ha voluto saperne di più sul luogo in cui vive.

Ecco alcune immagini della casa di Anna Pettinelli

Essendo un personaggio pubblico, Anna Pettinelli tende a pubblicare spesso degli scatti sui social che riguardano la sua vita privata. In alcuni di essi si può intravedere una parte della sua casa. In base ai dettagli si può notare il lusso e il buon gusto.

Adesso è di nuovo nella scuola di Amici di Maria De Filippi, di conseguenza trascorre meno tempo nella sua splendida dimora. Quando può staccare la spina si concede giornate a guardare la tv e a leggere i libri. I più attenti hanno notato questi particolari solo osservando ciò che lei condivide sui social.

Una splendida dimora basata sulla semplicità

Nella casa romana la Pettinelli viveva anni fa con l’ormai ex fidanzato Stefano Macchi. I due si sono mostrati al pubblico partecipando a un’edizione di Temptation Island Vip. Nonostante siamo andati via insieme, in un secondo momento hanno preso strade diverse.

Adesso la maestra vive da sola in questo appartamento che dovrebbe trovarsi ai piani alti di un condominio. Tenendo conto delle foto che pubblica si può dedurre che le stanze sono arredate con semplicità, ma senza tralasciare alcun minimo dettaglio. Pare che prediliga il colore bianco sia per le pareti che per l’arredamento. Non mancano scaffali con oggettistica e libri e la televisione nel salotto non è il classico maxischermo.