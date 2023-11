“Maria la odia proprio tanto”: chi non sopporta del Trono over | La dama deve farsene una ragione

“Maria la odia proprio tanto”, chi non sopporta la conduttrice del Trono Over. La dama non può fare altro che incassare il colpo.

Uomini e Donne, ovvero il dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato, della TV italiana, è sempre garanzia di grande successo. E pure quest’anno, come molte stagioni a questa parte, a tenere banco pressoché sempre in studio è il mitico Trono Over. E ora esso sconfina ancora una volta nel Classico.

Difatti la divina ex dama Ida Platano, dopo la conclusione della liason con il più giovane Alessandro Vicinanza, sta per salire sul trono. Ormai la notizia è ufficiale e i suoi fan, che sono decisamente numerosi, sono al settimo cielo. Nel parterre dell’ Over abbiamo trovato interessanti new entry così come volti storici.

In tale direzione possiamo annoverare di certo Gemma Galgani che è una vera e propria veterana. Nonostante le numerose batoste prese dentro e fuori la trasmissione, non si perde d’animo ed è tuttora alla ricerca del vero amore, del quale ha una visione totalmente romantica, e del Principe Azzurro.

“Maria la odia proprio tanto”, la dama deve farsene una ragione

Tra i cavalieri rieccolo l’affascinante Armando Incarnato. Si era vociferato nel corso dell’estate 2023 che lui potesse non tornare più alla Corte di Maria De Filippi che ci ha permesso di conoscerlo piuttosto ad ampio raggio. Grande assente è invece Riccardo Guarnieri ma è super giustificato visto che è fidanzato con una ragazza che non fa parte del vasto mondo dello Spettacolo.

E che dire delle dame? Oltre alla già citata Gemma, che è sempre e comunque una grandissima protagonista dello show, a rubarle la scena ci pensano sovente le divine Barbara De Santi e Roberta Di Padua con le loro varie frequentazioni. Tuttavia c’è un’altra dama che non va d’accordo con la Galgani che ora pare essere indigesta a Maria De Filippi. ” Maria la odia proprio tanto”, questa la forte insinuazione.

Aurora Tropea, indigesta alla vedova Costanzo? La forte insinuazione sul Web

Parliamo di Aurora Tropea che fin dalle prime battute della nuova stagione attualmente in corso ha fatto volare stracci in studio con gli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Anzi, possiamo dire che con quest’ultimo non corre proprio buon sangue. In ogni caso anche la conduttrice non si è fatta problemi a dirle il fatto suo e a cantargliele, perdendo clamorosamente le staffe.

In molti telespettatori, soprattutto quelli più assidui e accorti, hanno cominciato a sentenziare che con molta probabilità la dama non goda di grandi favori da parte della vedova Costanzo. Altri ancora sostengono che non la regga proprio. Fatto sta che la Tropea possiede anche un bello zoccolo duro di estimatori che la difendono e la seguono con affetto sia in TV che sui Social.