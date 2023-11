Grande Fratello, sgamata la subdola strategia della gieffina: “la lupa travestita da agnello” | L’hanno sentita tutti

Grande Fratello, scovata la strategia assai subdola della concorrente., una “lupa travestita da agnello”. Tutti l’hanno sentita.

Le strategie sono più che mai in atto nella Casa Più Spiata d’Italia. Ogni giorno, e per la verità pure di notte, non mancano colpi di scena, docce fredde e confessioni che lasciano il segno. Ovviamente non è facile non farsi smascherare se si ha in mente di mettere in atto un piano, pure bello articolato, per cercare di vincere o comunque di rimanere un concorrente il più a lungo possibile.

Tra l’altro gli inquilini non sanno che cosa accade fuori e che cosa ne pensa davvero il pubblico di loro. Diciamo che possono avere sensazioni al riguardo ma nessuna certezza. Tuttavia ormai una ne hanno ovvero che Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi siano due volti molto amati. Difatti ogni volta che vengono messe in nomination poi vengono salvate dal televoto.

Inoltre l’ex star di Vivere, che gode della massima stima di Alfonso Signorini, è stata più e più volte la preferita della settimana da parte dei numerosi telespettatori. E anche questa è un’informazione importante in loro possesso. Nonostante ciò sono ancora in tanti ad attaccarla senza rendersi conto che sostanzialmente chi si mette contro di lei poi esce dalla Casa.

Grande Fratello, sgamata la subdola strategia della concorrente

Per lo meno questo è il pensiero di tantissimi utenti che commentano a gogo ciò che succede ogni giorno al GF. In ogni caso Giuseppe Garibaldi, dopo aver concluso la sua liason con l’attrice, pare essere diventato un suo nemico e aver perso molto affetto del pubblico che non vede di buon occhio certe sue frasi pronunciate alle spalle di Bea, decisamente poco carine per una donna.

Ora la Luzzi è molto vicina al suo acerrimo nemico, ovvero il bellissimo Massimiliano Varrese, che si è avvicinato a lei all’improvviso dopo che l’ha sempre attaccata fin dall’inizio. E questo suo atteggiamento ha lasciato a bocca aperta gli altri concorrenti, molti dei quali gli hanno dato dello stratega. Della serie ” fai il carino con lei che è amatissima così non esci dalla Casa“, Fatto sta che la vera stratega pare essere un’altra. Ora è stata smascherata.

Angelica, “una lupa travestita da agnello”

Parliamo di Angelica. La ragazza stava parlando con Letizia che, dal canto suo, le confidava la sua grande paura per la nomination e il relativo esito. A quel punto l’amica le ha detto: ” Stai facendo la storia con Paolo, secondo te ti votano? Alla gente piace”. A sentire ciò il vasto popolo del Web è rimasto senza parole. E sono partiti attacchi per la Baraldi.

Un utente l’ha definita ” una lupa travestita da agnello”, mentre altri ancora hanno sostenuto che il ritratto fatto da Greta, la fidanzata di Mirko, sia piuttosto realistico. Altri ancora ipotizzano che, al di là di tutto lei abbia ragione. Infatti, la storia del programma ci insegna, che difficilmente una coppia che piace viene divisa dall’eliminazione tramite il televoto.