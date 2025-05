SCATTA IL DIVIETO – Parcheggi e strade chiuse per le riprese a Roma: non si può più passare per queste vie | Traffico in tilt

Roma non smette mai di stupire! Stavolta potrebbero esserci dei disagi per i residenti con i parcheggi. La legge non ha esitato a intervenire.

Roma è senza dubbio una delle città italiane più popolate in assoluto e per questo motivo il caos regna sovrano, soprattutto nel centro. Infatti è impossibile non imbattersi nel traffico, dunque qualcuno opta per i mezzi pubblici.

Anche chi proviene dall’esterno decide di affidarsi ai propri piedi e percorrere chilometri entrando così in contatto con le bellezze che offre tra arte, cultura e buona cucina. In poche parole è impossibile che qualcuno non resti contento.

Eppure c’è chi non può fare a meno dell’automobile per una questione di comodità e di tempistiche. Ma ecco che subentra un altro problema: il parcheggio. Non a caso i vigili lasciano tante multe perché qualche volta trovano le automobili automobili in sosta in luoghi non idonei.

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it pare che ci saranno ulteriori disagi nella capitale italiana per un motivo ben preciso. Qualcuno gradirà paradossalmente la situazione perché avrà modo di assistere a un qualcosa che ha sempre desiderato.

Strade chiuse a Roma, panico totale

Purtroppo è ben risaputo che in città di grandi dimensioni come la capitale italiana il caos non manca mai. Il traffico è sempre presente, soprattutto nelle ore di punta. Per questo motivo non c’è da stupirsi se qualcuno preferisce optare per i mezzi di trasporto. In casi estremi anche questa scelta può non essere confortante. Capita che Roma faccia da sfondo a vari set cinematografici (nel 2024 c’è stato un incasso di 350.000 euro con 165.000 euro per le entrate da diritti di istruttoria).

Sicuramente sono entrate che giovano da un punto di vista economico, però non si possono trascurare dei disagi che si creano per i residenti dei quartieri presi d’assalto dalle truppe. Per esempio le riprese dei Cesaroni si sono avute di recente e questo ha privato i romani di numerosi posti auto. Ed ecco che sono stati presi dei provvedimenti a favore di chi ci vive.

Nuove regole per tutelare gli interessi dei cittadini

Lunedì 12 maggio 2025 sono state presentate le bozze delle nuove leggi in cui si evince la limitazione delle richieste di occupazione di un suolo pubblico in un periodo preciso ed estremamente necessario per riprese, montaggio e smontaggio delle attrezzature.

In realtà non è detto che tutto potrebbe filare liscio come l’olio perché bisognerà valutare il grado di disagio che si creerà per la circolazione delle auto. La richiesta al Comune deve arrivare almeno 20 giorni prima e così, qualora si darà l’ok, avrà modo di organizzarsi dando nuove disposizioni alle Forze dell’Ordine.