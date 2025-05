PORTA PORTESE – Addio al mercato più amato di Roma: ecco perché toglieranno i banchi | Commerciati storici tagliati fuori

Non ci sono buone notizie per quanto riguarda uno dei mercati più famosi di Roma. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo.

Roma è una sorta di museo a cielo aperto perché ha tanto da offrire per via del suo passato glorioso. Non a caso a tuttora l’etichetta della Caput Mundi di un’epoca di massimo splendore.

La capitale in italiana, tuttavia, non è solo cultura e arte! Chi va alla ricerca del contatto con la natura può andare nei borghi che si trovano nei dintorni (basta menzionare Civita di Bagnoregio, la cosiddetta “città che muore”).

Anche chi ha un debole per il collezionismo di oggetti può essere accontentato. A tal proposito si può parlare di “un vero e proprio rito” tipico del fine settimana.

Sul sito turismoroma.it è stata descritta alla perfezione questa realtà romana che è cara ai residenti per un motivo ben preciso. Chi ama andare alla ricerca di cose bizzarre potrà lasciarsi coinvolgere da ciò che troverà sul suo cammino. Ma dove bisogna andare? La risposta è immediata.

Porta Portese, ecco quando i commercianti andranno via

Non tutti sanno che il mercato di Porta Portese, situato nel Rione Trastevere, è il più famoso della città e si svolge ogni domenica. Si tratta di una tappa fissa per i romani, il cui nome deriva dalla seicentesca porta costruita nel 1945 in sostituzione all’antica Porta Portuensis. È un luogo dove è possibile lasciarsi coinvolgere da un’atmosfera unica nel suo genere che ha fatto da sfondo a Ladri di biciclette di Vittorio De Sica.

Lì è possibile fare shopping soprattutto per articoli vintage. Ci sono oggetti di antiquariato (gioielli, orologi, mobile, giocattoli, accessori) sparsi per i vicoli e le piazzette pittoresche di Trastevere. Durante la passeggiata è possibile ammirare la Basilica di Santa Maria in Trastevere, di Santa Cecilia e Santuario di San Francesco a Ripa Grande.

Le ore strategiche da prendere in considerazione

Il mercato è aperto dalle 8:00 fino alle 14:00 ogni domenica (è consigliabile andare presto per evitare tanta gente e il rischio di tornare a casa a mani vuote). Tra le sue bancarelle si trova di tutto e questo non può che far piacere a coloro che vanno alla ricerca di oggetti specifici. Per arrivare in questo mercato si può optare per la fermata del tram Ippolito Nievo.

Una sorta di mercato delle pulci che si svolge fin dall’ultimo dopoguerra e tuttora le persone hanno la possibilità di farci un salto. Per godere appieno il mercato bisogna andare nelle ore strategiche, altrimenti si rischia di vivere un’esperienza poco piacevole.