Microonde, questi alimenti diventano tossici: non scaldarli mai più così | Ti avveleni poco a poco negli anni

Ci sono determinati cibi che non vanno per nessuna ragione messi nel microonde altrimenti la salute ne risente.

Per molti il microonde rappresenta un amico fedelissimo, sempre presente nei momenti del bisogno. In effetti si rivela spesso un elettrodomestico utile e comodo, soprattutto quando si abbiamo a fare con degli avanzi.

Al giorno d’oggi il suddetto presenta numerose funzionalità che permettono di cuocere i cibi, di scongelarli così come di riscaldarli. Per non parlare del timer, che ci dà la possibilità di ottenere il livello di cottura che desideriamo.

Insomma, una vera propria manna dal cielo, che ci consente perfino di evitare di accendere al forno, risparmiando quindi sulla bolletta. Ma attenzione a ciò che si inserisce nel microonde, perché si potrebbe andare incontro a gravi conseguenze per la salute.

Gli avanzi da non mettere mai nel microonde

Sebbene gli avanzi ci semplificano la vita, non sempre è consigliabile inserirli nel microonde. Innanzitutto riscaldarli è un compito arduo, perché spesso il cibo viene riscaldato in modo non uniforme e può presentare punti freddi che permettono ai batteri di sopravvivere. Ma ci sono anche altre ragioni per le quali gli esperti raccomandano di non utilizzare tale elettrodomestico per alcuni cibi.

Questo è il caso del purè di patate, che se non riscaldato nella maniera giusta, può causare intossicazioni alimentari a causa della presenza di ingredienti deperibili come burro e latte. Anche il pollo si raccomanda di non inserirlo nel microonde: quando viene conservato in frigorifero e poi riscaldato, il grasso della carne si ossida cambiando la struttura chimica, modificando il sapore e la consistenza.

Alimenti “vietati”

Le uova sode dovrebbero restare il più lontano possibile dal microonde. Come mai? Semplice, riscaldarle provoca l’accumulo di pressione nell’albume, con conseguente eruzione quando viene tagliato, e potrebbe accadere anche quando il processo di riscaldamento è in corso, rovinando il piatto del microonde.

Anche i frutti di mare non andrebbe introdotto nell’apparecchio, e in linea più generale, tutto il pesce. Questo perché l’umidità contenuta al suo interno evapora rendendo il pesce molto secco e gommoso, ma non è tutto perché potrebbe alterarsi anche il valore nutrizionale, in particolare gli acidi grassi omega-3 presenti. Infine, se si hanno dei neonati, è bene sapere che il latte, sia materno che artificiale, non può essere riscaldato al microonde poiché si può andare incontro ad una degradazione dei nutrienti, rendendo l’alimento meno salutare.