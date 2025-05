Roma in tilt, bloccati tutti i treni e cancellati i biglietti: arriva il blackout anche qui ed è un disastro | Verifica l’elenco aggiornato

Roma è nel panico più totale per colpa di alcuni disagi che si sono creati per il malfunzionamento dei mezzi di trasporto. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo.

Roma è al centro dell’attenzione per tante caratteristiche che la rendono unica nel suo genere. In primis ha un grande patrimonio artistico culturale degno di tutto rispetto.

Visitata assiduamente, non c’è da stupirsi se ogni giorno per strada si incrociano culture di diversa provenienza. Tuttavia bisogna sempre prepararsi agli imprevisti.

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it pare che in queste ore ci siano stati dei problemi con il buon funzionamento dei mezzi di trasporto. I disagi sono tali che sicuramente in tanti ne risentiranno.

Il tutto è avvenuto presso le stazioni della capitale italiana in collegamento con quelle di un’altra città altrettanto famosa. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Roma è nel caos più totale per un imprevisto

La città in questione dispone di 43 stazioni e fermate ferroviarie in uso, di cui 14 gestite da RFI e 19 da EAV. Le stazioni di RFI hanno mezzi che passano su binari ferroviari mentre quelli dell’EAV comprendono 8 linee urbane suburbane (Cumana e Circumflegrea e 5 linee della Circumvesuviana). Tra l’altro c’è da aggiungere che molte stazioni sono in fase di realizzazione come la stazione di Napoli Galileo Ferraris su passante RFI.

Stiamo parlando del capoluogo della Campania, frequentata da tanti turisti nell’arco di un anno per le sue bellezze sia paesaggistiche che culturali. Infatti molte persone optano per il treno per arrivare a destinazione, ma non sempre tutto fila liscio come l’olio. Infatti ci sono stati dei ritardi di circa 200 minuti e questo non ha fatto altro che creare dei disagi generali.

Un guasto ha snervato degli italiani per una notte intera

In poche parole alle 20:30 di qualche giorno fa ci sono stati dei ritardi che si sono prolungati fino a notte fonda per un guasto alla linea elettrica. Il tutto è tornato alla normalità dopo 7 ore sulla linea ferroviaria Roma – Napoli. Questo ha fatto passare ore snervanti i passeggeri diretti a Napoli dalla capitale. Non a caso ci sono state delle cancellazioni comunicate proprio da RFI.

Chi ha vissuto questo spiacevole episodio sa bene che può chiedere il rimborso. Se avviene un ritardo superiore a 60 minuti allora si può chiedere alla biglietteria un rimborso integrale anche se è stato già convalidato. Ci sarà un’indennità pari al 25% del prezzo per un ritardo compreso tra un’ora e 119 minuti e del 50% per un ritardo di almeno 120 minuti. Le biglietterie dovranno verificare le circostanze prima di garantirlo.