Attivo il bonus vacanze, fino a 1.000€ direttamente sul tuo IBAN anche senza ISEE: ecco come funziona | Nessuna app complicata

Un interessante incentivo economico potrebbe presto arrivare nelle tasche di milioni di italiani: ecco chi può riceverlo.

A chi non piace farsi una vacanza low-cost? Del resto, con le numerose opportunità tecnologiche a disposizione è diventato alquanto semplice organizzare un soggiorno in una delle innumerevoli città d’Italia o d’Europa.

Nell’ultimo periodo le cose sono cambiate, soprattutto da un punto di vista economico. Il nostro paese, così come gran parte del mondo, è stata vittima di forti rincari di beni e servizi, complici una serie di fattori scatenanti.

Questo ha fatto in modo che sia divenuta una vera e propria impresa per moltissime famiglie riuscire a partire e a godersi qualche giorno di meritato relax. Ed è qui che entra in gioco il Bonus vacanze, perfetto per chi desidera concedersi un viaggio risparmiando.

Arriva il Bonus vacanze: quanto si risparmia andando in vacanza

Ormai andare in vacanza è diventato un lusso, e ha costretto moltissimi cittadini a rinunciarvi, almeno fino ad oggi perché da ora è possibile usufruire del Bonus vacanze. Una vera manna dal cielo dato che consente di ricevere una somma di denaro pari 1000 euro sotto forma di pacchetti viaggio.

Tale contributo non solo vuole essere un incentivo al turismo, ma rappresenta anche uno strumento per aiutare chi non può permettersi di partire. Per quanto riguarda l’erogazione, non serve scaricare app né tantomeno recarsi recarsi presso qualche agenzia. Infatti, per inviare la domanda, basta andare sul sito Invitalia, dove ogni cittadino è invitato a scegliere una delle proposte elencate, che possono differire in base alla regione di provenienza e al tipo di viaggio. Attenzione però, per usufruire del Bonus, è essenziale disporre di alcuni requisiti legati al proprio ISEE.

Requisiti per ottenere il Bonus vacanze

Per usufruire dell’incentivo economico, è necessario essere in possesso di determinati requisiti. Nello specifico, quest’ultimo è rivolto agli over 65 che presentano un ISEE inferiore a 15 mila euro. Il suddetto Bonus è legato ad una iniziativa presente nell’ampio bando “Senior Turismo”, dedicato per l’appunto a questa fascia di età, spesso dimenticata.

La cifra è destinata a coprire gran parte del viaggio, che consiste in un pacchetto predefinito della durata di 8 giorni e 7 notti presso una delle località turistiche italiane, di mare o di montagna. Bisogna aggiungere che la partenza avviene sempre in bassa stagione, quindi nel periodo compreso tra aprile e giugno o nei due mesi di settembre e ottobre.