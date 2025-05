Aperitivo a 10€ in SPA, ho trovato un posto da sogno in centro a Roma: mi rilasso mentre mangio e bevo benissimo | Ancora poco conosciuto

Vuoi staccare la spina dalla frenetica quotidianità? Allora devi recarti assolutamente in questo posto della capitale italiana.

Nell’arco di un anno tante sono le persone che per vari motivi decidono di visitare almeno una volta, o più volte consecutive, una delle città più famose in assoluto. La Caput Mundi del passato affascina perché ci sono tracce tuttora visibili di un passato glorioso.

Chi entra nel Colosseo ha la possibilità di catapultarsi in epoche remote dove i gladiatori nell’arena si sfidavano tra loro per restare in vita. Per non parlare di Musei Vaticani dove ci sono opere e sculture di un valore inestimabile.

Inoltre chi ama i piaceri della tavola ha la possibilità di sedersi alle tavole dei ristoranti che propongono dei menu che fanno venire l’acquolina in bocca. Uno dei piatti più richiesti è senza dubbio la cacio e pepe.

Poi se si vuole staccare un attimo la spina per rigenerarsi basta semplicemente optare per posti lontani dal caos tipico della città. Quale luogo migliore se non una spa? Ecco quale sta spopolando di recente.

Vuoi rilassarti in una spa a Roma? Questa fa al caso tuo

Grazie al mondo dei social è possibile scoprire realtà che non sono note a tutti, ma non per questo prive di importanza. Infatti gli influencer giocano un ruolo fondamentale per divulgare notizie interessanti.

A tal proposito un video è stato pubblicato sul profilo Tik tok @aperitiviroma e ha riscosso subito un grande successo per via del contenuto. L’influencer in questione ha mostrato la sua giornata trascorsa in uno dei centri benessere più belli della capitale italiana. Si trova a Via dei Banchi nuovi, nei pressi di una delle piazze più famose in assoluto.

Un prezzo assurdo per un servizio impeccabile

“A due passi da Piazza Navona si cela uno dei centri benessere con spa più grandi…per fare l’aperitivo mentre vi state rilassando il costo è solo di €10 a persona più rispetto al normale…c’è anche una spa suite con jacuzzi con possibilità di fare massaggi di coppia…forniscono chiaramente tutto loro kit igienico, accappatoio e anche il telo…il costo dell’ingresso è di 50€ a persona per 90 minuti di relax…c’è anche il bagno turco e ampi spogliatoi super attrezzati dove poter comodamente asciugare i capelli“, ecco cosa ha riportato nel video pubblicato su Tik tok.

Il centro benessere in questione è il Rituals Navona Wellness and Spa. Su TripAdvisor ci sono tante recensioni positive: “Professionalità e passione per il loro lavoro e dir poco…Un vero gioiello nel cuore di Roma” e “Pomeriggi come questi ti fanno capire l’importanza di prendersi cura di sé e, quando è possibile, staccare la spina dai ritmi forsennati dalle nostre vite”. Questi sono solo alcuni, ragion per cui vale davvero la pena farci un salto.